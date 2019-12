Agencija 2x1 komunikacije koja je jedina tačno prognozirala rezultat europskih izbora u maju, provela je posljednje istraživanje političkih preferencija CroElecto uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.

Istraživanje koje je provedeno od 11. do 18.prosinca na 1041 ispitaniku dovršeno je jutro nakon jedinog predizbornog sučeljavanja, odnosno prije završnih skupova kandidata. Mogućnost statističke pogreške je do tri posto.



Anketa se provodila putem mobilnih i fiksnih telefonskih linija.



Posljednji podaci prikupljeni u istraživanju govore kako SDP-ov kandidat Zoran Milanović s 25,97% ulazi u drugi krug s prvoga mjesta, no tek za dlaku ispred HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović za koju se odredilo 25,31%.



Miroslav Škoro zabilježio je 23,75% potpore ispitanika. Drugim riječima, prema stanju, koje je doduše većim dijelom zabilježeno prije sučeljavanja, svaki od troje kandidata ima izglede za drugi krug, prenosi 24sata.hr.



Pojačani angažman oko prvih troje kandidata naštetio je Mislavu Kolakušiću kojeg podupire 6,10 posto ispitanika.



Preostali kandidati zabilježili su simbolične vrijednosti: Dario Juričan (1,33 posto), Anto Đapić (1,22 posto), Ivan Pernar (1,22 posto), Katarina Peović (1,11 posto), Dalija Orešković (1 posto), Dejan Kovač (0,89 posto) te Nedjeljko Babić (0,44 posto).



Neodlučnih ispitanika je visokih 11,65 posto, no agencija napominje kako taj broj ovisi i o sučeljavanjima te završnim skupovima.



