Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev rekao je da je podržao inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o osnivanju "malog Šengena" jer to donosi benefit cijelom zapadnom Balkanu.

Govoreći o francuskom "ne" za otpočinjanje pregovora za članstvo u EU, premijer Sjeverne Makedonije je istakao da je razočaran, kao i građani Makedonije.



"Podržavam svaki način da Balkan sarađuje, a ne da uvijek čekamo da dođe neko iz EU, da nas okupi i da onda pokažemo rezultat. Možemo da pokažemo kapacitete i sami", rekao je Zaev za TV Pink.



On je dodao da su inicijativu koju je predsjednik Vučić predložio prihvatili i premijer Albanije Edi Rama i on, zato što vide da donosi benefit i to ne samo našim zemljama nego cijelom zapadnom Balkanu, prenosi Fonet.



"Vjerovatno će doći i vrijeme kada ćemo moći da unaprijedimo i odnos sa zemljama članicama EU dok pregovaramo", istakao je Zaev.



Zaev je naglasio da je Sjeverna Makedonija najbolji primer na zapadnom Balkanu u djelu rešavanja bilateralnih problema sa susjedima.



"Imali smo velikih problema i sa Bugarskom, a posebno sa Grčkom. Riješili smo te probleme i ispunili 100 odsto reformi. To su potvrdili svi lideri EU, uključujući i predsjednika Francuske, ali je on rekao 'sada nama treba vrijeme'. To je stvarno mnogo razočaravajuće, zato što je EU obećala da će ukoliko mi sve ispunimo, i ona ispuniti svoj dio, a nije. Razočarani smo sa razlogom. To znaju i evropski lideri", rekao je Zaev.



On je dodao da mu je rečeno da će nova metodologija koju predlažu u EU i Sjevernoj Makedoniji i drugim zemljama kandidantima dati šansu za suštinske transformativne procese koje će, prije svega, građani osjetiti.



"Mi smo na raspologanju i produžićemo evropskim putem, evropskim reformama. I u ovom momentu dešavaju se reforme u Sjevernoj Makedoniji, zato što i mi, kao i građani Srbije, hoćemo u EU ne samo da budemo članice, nego da živimo bolje, budemo bogatiji", naglasio je Zaev.



