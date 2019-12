U Sloveniji je ove godine potvrđeno 39 slučajeva oboljelih od ospica, od čega sedam u zadnjih nekoliko dana, a među zaraženima je i dvoje stranaca, potvrdio je Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ).

Među zaraženima je šestoro djece, većinom mlađih od pet godina godina, četvero bolesnika je u dobi od 15 do 24 godine, a ostali su stariji.



Većina oboljelih nije se cijepila, a posebno zabrinjava to što nijedno od oboljele djece nije cijepljeno.



Kod osoba koje jesu cijepljene, ali su se ipak zarazile ospicama, tijek bolesti je lakši, a opasnost od komplikacija manja.



U Sloveniji je cijepljenje zakonski obvezno, no premijer Marjan Šarec u ponedjeljak je u parlamentu najavio zakonske promjene koje će omogućiti veću procijepljenost i strožu kontrolu, upozorivši da oni koji nasjedaju na neznanstvene teorije o štetnosti cijepljenja često znaju postići da im se djeca ne cijepe iako za to nema medicinski utvrđenih razloga, prenosi Hina.



Promjene sadašnjeg zakona koji regulira cijepljenje predložit će se do proljeća iduće godine, najavio je slovenski premijer.



Novi slučajevi ospica zadnjih mjeseci zabrinjavaju zdravstvene radnike jer je zadnja veća epidemija zabilježena još 2014. godine, kad je oboljelo pedesetak osoba nakon što su se vratile s jedne izložbe u susjednoj Italiji.





