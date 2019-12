Predsjednički kandidat Zoran Milanović obećava biračima da neće "pomahnitati" i "izaći iz kolosijeka" kada ga građani izaberu, kao što je to slučaj s Kolindom Grabar-Kitarović, dok je za Miroslava Škoru kazao da želi da u Hrvatsku uvede "cezaro-papistička" ovlaštćenja.

Foto: Pixsell

"Garantujem vam da kada me građani izaberu neću pomahnitati, kao što je predsjednica na određeni način 'izašla iz tračnica', i kao što jedan drugi kandidat planira cezaro-papistička ovlaštenja. Protiv toga ću se boriti kao običan građanin, to je tiranija", kazao je Milanović uoči okruglog stola stranke SNAGA u Hrvatskom saboru o slučaju kredita u "švajcarcima".



Pozvao je ljude da ga podrže "ne radi simpatija, nego radi zdravog razuma".



Hoće li kao predsjednik imati otvorena vrata Pantovčaka i pomoći u mogućim budućim slučajima poput "šajcarca", pitali su novinari.



"To ćete imati, ali to nije sve. Ova vlada i prethodna HDZ-ova vlada uvijek je bila u smrtnom strahu pred bankama i centrima moći, kojima u stvari čak i ne pripadaju, jer su autsajderi, ali su silnici, i veliki kad treba biti jak prema malima. Pozivam i HDZ da se promijeni", rekao je.



Komentarisao je izjavu aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju u Osijeku da je "s određenim državma dogovorila da će Hrvati raditi preko interneta za 8000 evra".



"Mogu biti sarkastičan, bojim se da me ne optuže za seksizam, slika govori više od riječi, ono što smo vidjeli govori za sebe", kratko je kazao Milanović, prenijeli su hrvatski mediji.



O optužbama da nema izborni program odgovorio je da opet ne želi biti pregrub u svojim komentarima.



"Predsjednik ne smije javnost zavaravati programom, jer to je laž. Kada kažem šta je moj program, govorim o tome što sam radio ranije i šta ću raditi kasnije", objasnio je Milanović, referirajući se na podršku građanima u borbi protiv banaka.



"Moja podrška je bila najkonkretnija dok sam bio premijer. Mi smo u tri navrata mijenjali situaciju s frankom, koju su nam uvalili prethodnici ne preduzimanjem i neradom, trebalo je reagovati ranije", kazao je Milanović.



Dodao je kako je to tada vidio kao mjeru nacionalne sigurnosti i demografsku mjeru, a sve je završilo Zakonom o konverziji.



Komentarisao je i predsjedničke kandidate koji tvrde da su u kampanji potrošili svega nula kuna. "'Nemreš' potrošit nula kuna, to znači da nisi među ljudima, da ignorišeš kampanju, to je fejk", naveo je.



Takođe je komentarisao optužbe Grabar-Kitarovićeve i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da se u njegovim nastupima vidi negativnost i bijes.



"Oni su potpuno zbunjeni ljudi. To je opet pokušaj da se izazove kavga, on (Jandroković) je tajni agent 808, toliko je dobio preferencijskih glasova, i predsjednik je Sabora, ne bih o tome polemisao", kaže Milanović.



Komentarisao je i navode Jandrokovića koji ga je optužio da skriva s kim je radio u posljednje tri godine i da ne želi da otkrije kako je zaradio novac i ko ga je plaćao.



"To je bila notorna laž, i uporna laž, dakle ne jednom nego više puta", kazao je Milanović poručivši Jandrokoviću "da mu se skine više s leđa".





(24sata.info)