Predsjednički kandidat Zoran Milanović poručio je kako je sramota da se, u sjeni skandala s izraelskim avionima, pozornost pokušava prenijeti laganjem o remontu u Ukrajini, dok je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, koji ga optužuje da nije otkrio kako se financira otkada nije u politici, nazvao "notornim lažovom".

Foto: Pixsell

"Katastrofalna istina o remontu aviona u Ukrajini"



"Jedan istaknuti umirovljeni hrvatski pilot rekao je jučer katastrofalnu istinu o remontu aviona u Ukrajini. Čovjek koji je neokaljani vojnik i ima vojničku čast, što gospođi Kitarović i ministru obrane koji je navodno vojnik nije poznato, a koji je tim pričama koje su dolazile prije svega od predsjednice bio na neki način prokazivan kao lopov i mutikaša jer je i on bio dio povjerenstva. To je naša vrhovna zapovjednica", istaknuo je danas Milanović.



Podsjetimo, umirovljeni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ivan Selak jučer je na svom Facebooku objavio snimku leta iznad Odesse kojom demantira tvrdnje da u Ukrajini uopće nisu obavljani probni letovi tijekom remonta MIG-ova.



Milanović kaže da je pilot rekao sve što je trebao reći o remontu hrvatskih MIG-ova u Ukrajini, oni su remontirani i lete i to je bio uspješan i povoljan posao za Hrvatsku, a da predsjednicu treba biti stid, ne samo zato jer govori neistine, nego i poziva na linč onih koji sudjelovali, poziva na kaznene postupke i vrši pritisak na DORH.



"Sve to zato što je posao za mali novac obavljen uspješno i što su ti avioni mogli dočekati nogometnu hrvatsku reprezentaciju uz koju se ona šlepala. To mora doći iz usta hrvatskog pilota, letača koji riskira svoj život da bi se drugi mogli slikati", dodao je.



Oštro napao Jandrokovića



Na tvrdnje HDZ-a da nije otkrio kako se financirao otkad nije u politici, Milanović je rekao da "to spominje čovjek koji je predsjednik sabora i notorni lažov".



"To nije istina i sve je provjerljivo u mojim poreznim prijavama. Ne vidim gdje je problem, pa nisam ja prodavao udjele tvrtke za 200 tisuća eura kao on i pritom radio vile po Babonićevoj i tom kvartu. Ja sam živio od svog rada, a nisam prodavao svoje koncerte zajedno s paketima informatičke opreme i softverima lokalnoj samoupravi kao Škoro."



Tvrdi i kako je on u tom periodu putovao u Kinu, Južnu Afriku, Njemačku te zaradio manje od njih.



"Jadni su, baš su jadni", dodao je.



"Kolinda i Škoro mogu ići savjetovati u Prnjavor"



Demantirao je da je bio savjetnik kineskog milijardera te pojašnjava kako je sudjelovao u skupini "u kojoj nema mjesta za Jandrokovića, Sanadera i slične, nego za premijere i predsjednike koji su otišli neokaljani s dužnosti".



"To je uobičajena poslovna suradnja za one koji se odazovu, to ne mogu biti svi, a naročito ne mali zavidni provincijalci. Ja sam to radio pro bono, ali sam s tom organizacijom radio druge poslove koji su mi plaćali na račun u Hrvatskoj i na to platio poreze", naglasio je.



Milanović kaže kako kontakti koje je ostvario tijekom života mogu biti vrlo korisni Hrvatskoj.



"To nemaju drugi kandidati, Kolinda i Škoro mogu ići savjetovati u Prnjavor", ustvrdio je.



Za svoju imovinsku karticu rekao je da je ista kao 2016., to je "manje od 100 tisuća eura, stan i kredit", a sve je isto osim zarade iz zadnje dvije godine, izuzev zadnjih pola godine. "Nisam mogao nastaviti pjevušiti po koncertima i kirvajima, kao neki kandidati koji traže pravo na pjevanje, više nisam mogao biti u biznisu, u tom se razlikujemo", poručio je.



Ponovio je da je na kampanju potrošio oko milijun kuna što je, napominje, manje od ostalih. "Nisam uspio prodavati maglu lokalnoj samoupravi, javnim poduzećima, Zagrebačkom holdingu i iz toga izvlačiti milijune za sebe, nego sam se morao oznojiti da bih zaradio pristojno, ali i dalje manje od članice Europske komisije koja ne zna engleski", rekao je.



"Škorina izjava nije seksistička"



Ne slaže se s ocjenom predsjednice da je seksistička izjava Miroslava Škore u kojoj je on pita, nakon što ona izjavljuje da je devedesetih bio u ormaru, što je ona radila u njegovom ormaru.



"Štogod ja mislio o njemu to nije seksizam, ona cijelo vrijeme igra na kartu žrtve, to je tužno, bojim se da nešto kažem da i mene ne optuži", napomenuo je.



Za Škorinu izjavu da on hrvatske vojnike naziva manekenima, Milanović kaže da je samo rekao kako predsjednica i likovi kao što je Škoro pokušavaju hrvatske vojnike koristiti kao manekene.



"Imat ćemo još ovdje posla s hrvatskim jezikom, standardom, strukturom hrvatske rečenice, ja se u tom dobro snalazim, a svoje dugove i kredite vraćam. Tri godine sam radio ono što sam mogao, mene su negdje pozvali, a Jandrokovića, Škoru i Kitarović više nitko nigdje neće pozvati izvan granica Hrvatske. Dok budu mogli bunariti u ovoj lokvi, to je dobro, a kada ne budu, morat će se vratiti odakle su došli", ustvrdio je.





(Hina)