Snažna sredozemna ciklona tokom večeri počela je naglašeno djelovati na vrijeme na cijelom Jadranu.

Screenshot: 24sata.info

Ciklonalni centar trenutno se nalazi nad sjevernim Jadranom i brzo se spušta prema Dalmaciji gdje će se naći, kako predviđaju meteorolozi, kroz nekoliko sati.



Atmosferski pritisak u Istri na površini mora pao je na samo 978 hektopaskala, a slične vrijednosti uskoro se očekuju u Dalmaciji. Radi se o najnižem atmosferskom pritisku u posljednjih nekoliko godina, javlja Dalmacija Danas.



Dolazak ciklona praćen je sve jačom kišom. Kišno nevrijeme pogodilo je Rovinj gdje je već palo preko 70 litara kiše po kvadratnom metru, a noćas će kišno nevrijeme, kako se procjenjuje, zahvatiti i veći dio Dalmacije. Jugo je u stalnom jačanju, a u Splitu najjači udari do 19 sati bili su do 114 kilometara na sat.



Zbog niskog zračnog pritiska ponegdje se već javlja pojava ciklonalne plime, odnosno preljevanja mora preko riva na obali. Ta pojava mogla biti znatno izraženija u noći s petka na subotu. Na splitskoj Rivi pojedini valovi dolaze i do prvih ugostiteljskih objekata.



Iako na Jadranu trenutno puše snažan jugo, s italijanske strane obale zapuhala je vrlo jaka tramontana koja je donijela hladan zrak s Alpa tako da je područje od Ravene do Ancone prekrio snijeg.



Jugo povećava valovitost mora koje stvara sve veće probleme u morskom saobraćaju. Trajekt Lastovo trenutno plovi prema Korčuli, a bori se s orkanskim jugom i vrlo visokim valovima.







(24sata.info)