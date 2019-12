Lideri Saveza za Srbiju (SzS) simpatizeri te opozicione grupacije i građani u petak iza podneva, blokirali su sve ulaze u zgradu Radiotelevizije Srbije (RTS) zbog toga što, kako su naveli, ta televizija već osam godina ne radi profesionalno svoj posao.

Foto: Tanjug

Kako je ranije najavljeno, blokada će trajati do 20 sati.



Svi zaposleni nesmetano izlaze i, za sada, blokada prolazi bez incidenata,prenose beogradski mediji.



Kako je najavio predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, blokada će biti mirna i "neće biti nikakve drame", osim u slučaju da vlast pošalje nekoga da provocira.



Dodao je da nitko od njih (SzS) neće ulaziti u zgradu RTS-a.



Jeremić je novinarima rekao da blokada podrazumijeva da nitko ne može da uđe u zgradu RTS, a da će svatko tko želi da iz nje iziđe to moći da uradi u svakom trenutku.



On je dodao da sudionici blokade ohrabruju novinare RTS-a i pozivaju ih da profesionalno rade svoj posao.



Prema njegovim riječima, ogroman broj zaposlenih RTS-a zna da "ne radi posao na pravi način i da RTS treba da radi drugačije".



On je ocijenio da je "Miloševićev (Slobodan) RTS bio BBC u odnosu na RTS danas".



Ispred glavnog ulaza u zgradu RTS okupilo se više desetina sudinioka prosvjeda, a blokirani su i ostali ulazi.



Okupljeni nose transparent na kojem piše "EU biraj: Vučić ili demokratija", a poruka je napisana i na engleskom i na srpskom jeziku.



U povodu blokade ulaza u zgradu Radiotelevizije Srbije (RTS), predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako neće biti nikakve primjene sile, pa ni one za koju postoji zakonsko pravo.





(FENA)