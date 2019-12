Fizičko lice koje prilikom izvođenja državne himne, u slučajevima kada je to predviđeno propisima, sjedenjem, zviždanjem, stvaranjem buke ili na drugi način ne oda joj počast kaznit će se novčanom kaznom od 700 do dvije hiljade eura, prenijela je MINA.

To je predviđeno izmjenanama Zakona o javnom redu i miru, koje se nalaze u skupštinskoj proceduri. Prijedlog tih izmjena utvrdila je Vlada Crne Gore 28. novembra.

Pravno lice koje na javnom mjestu istakne ili upotrebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, osim ako su istaknuti kao simboli pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa posebnim zakonom ili ako je to istaknuto prilikom održavanja sportske priredbe, kaznit će se od 2,5 hiljade do pet hiljada eura.

Pravno lice koje na javnom mjestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, kaznit će se za prekršaj kaznom od 2,5 hiljade do 15 hiljada eura.

"Pod neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju se propagiranje narušavanja teritorijalnog integriteta Cme Gore ili zastupanje fašističkih, sovinističkih ili nacističkih ideja i ideologija“, kaže se u obrazloženju.

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kaznit će se od 500 do pet hiljada eura. Odgovorno lice u pravnom licu za ovaj prekršaj kaznit će se od 300 do dvije hiljade eura. Za fizička lica kazna je od 300 do 1,5 hiljada eura ili zatvor do 60 dana.

( FoNet)