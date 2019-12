Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio je da su pokušaj upada u Skupštinu Srbije u subotu organizovali Srpska pravoslavna crkva, Savez za Srbiju, ruska vojna obavještajna služba GRU, ratni zločinci i profiteri.

Foto: 24sata.info

"Sve su to protagonisti onih ideja i vrijednosti koje su nas uništile kao narod i državu," rekao je Jovanović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, ističući da su ti događaji posljednje upozorenje, jer je "bilo planirano da se završi drugačije".

On je konstatovao da su žrtve izbjegnute zahvaljujući dobroj reakciji skupštinskog obezbjeđenja, a oni koji stoje iza protesta su baš to htjeli.

"Oni na ulici su protagonisti ideja devedesetih, koji su nas gurnuli u ratove. Sramota je da poslanik, okružen huljama koji se kriju iza svojih navodno boračkih knjižica, na silu upada u parlament", kazao je Jovanović.

Jovanović je ocijenio da su iza onih koji su pokušali upad ostajalo samo zlo i da niko nije osramotio narod kao što su to oni uradili "u ime svetog srpstva", jer su to "horde navodnih heroja i junaka koje sad u Beogradu rade ono što su radili od Hrvatske, preko Bosne, do Kosova".

Njihova jedina dužnost je da naprave haos. Nama se ruši država pred očima, upozorio je Jovanović, koji smatra da Rusija u svemu tome ima svoj interes.

Prema njegovom mišljenju, svako normalan je u subotu mogao da vidi šta se nalazi iza ideje bojkota rada parlamenta i šta se može očekivati ako se bojkotuju izbori.

Jovanović je zamolio građane, prije svega one koji poštuju vrijednosti do kojih je njemu stalo, da ne dozvole da zbog opravdanog nezadovoljstva koje postoji budu paravan za nesreću u koju bi da nas gurnu.

Govoreći o dijalogu vlasti i opozicije pod okriljem Evropskog parlamenta, Jovanović se zahvalio evropskim predstavnicima i saopštio da se povlači iz tog procesa, zato što su ti razgovori postali besmisleni.

On je objasnio da je to odlučio zato što se evropski posrednici "po hotelskim lobijima sastaju i za rukav povlače one koji su u parlament dovodili ljude sa Krima".

(FoNet)