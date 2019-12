Predsjednički kandidat Miroslav Škoro bi, kako kaže, apsolutno razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ako bi taj susret, kako kaže, bio dobro pripremljen.

Miroslav Škoro / 24sata.info

Na opasku da je upućivao oštre poruke prema Srbiji i da je aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pogriješila kada je pozvala Vučića da posjeti Hrvatsku, Škoro za zagrebačku N1 tv. kaže da su ona i premijer Andrej Plenković, predsjednik parlamenta Gordan Jandroković, pa i njegov protivkandidat Zoran Milanović bili profesionalni diplomate, a da je on bio karijerni, pod ugovorom, na svega dvije i po, tri godine.



"Moram da priznam, kad radite u diplomatiji, onda definitivno valja proučiti Bečku konvenciju, i jednu i drugu, jedna definiše diplomatske, druga konzularne odnose, i svi najveći mislioci i stručnjaci diplomatije govore da se diplomata rađa, pa se onda malo i doškoluje i obrazuje. Mislim da u tom smislu oni ne funkcionišu na način kako bi to trebalo da bude primjereno", rekao je Škoro, prenosi Tanjug.



Postoje, kaže, službe, i te službe moraju da pripreme svaki sastanak.



Na sastanku između ozbiljnih, eto na nivou šefova država, mora biti sve usklađeno do te mjere da nema iznenađenja.



"Ako postoje iznenađenja, onda je neko nekoga prevario i onda to treba iskomunicirati. Dakle nemam ja problema, što je rekao Tuđman, da sjednem za sto i pregovaram s crnim đavolom ako je to u interesu Hrvatske, ali to treba biti bolje pripremljeno", naveo je.



Dodao je da je to iznio vrlo javno i to su stvari koje će se, kaže, tražiti u pregovorima sa Srbijom.



"Postoje neriješena pitanja i sa Slovenijom, postoje neriješena pitanja i sa Crnom Gorom, ali ne vidim razloga zašto ne bi to kvalitetno pripremili. Pa u krajnjoj liniji postoje nekakve tajnosti tih susreta i onda kada sve bude spremno da bi bili svi zadovoljni, treba izaći s tim u javnost. Ovako je to nanijelo puno štete Hrvatskoj, a i njoj (Grabar Kitarović) samoj".



Govoreći o Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u EU, Škoro kaže da će, kao što je i Hrvatska, morati da ispuni najviše demokratske standarde da bi ušla u članstvo.



A što se bilateralnih pitanja tiče, Škoro kaže da ona i dalje ostaju otvorena.



"Hrvatska treba da procijeni u kojem je to trenutku postigla određenu količinu sporazuma sa Srbijom ili s bilo kojom drugom zemljom, da bi mogla za nekoga dići ruku. Ja sam rekao one stvari za koje držim da su minimum. Ja ne vidim zašto bi hrvatski arhiv bilo čega bio u Beogradu, zbog čega? Zašto bi Beograd znao bolje da čuva hrvatske arhive nego mi", zapitao je.



To je, smatra, arhiv koji definitivno treba preseliti u Zagreb i dati naučnicima da je jednostavno prekopaju. Na diektno pitanje da li bi se sastao s Vučićem, Škoro je odgovorio:



"Aspolutno, ako je dobro pripremljeno".



(24sata.info)