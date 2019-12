Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Priština svojim jednostranim aktima pokazuje da joj nije stalo do dijaloga i kompromisa sa Beogradom.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je naveo da to potvrđuju krivična prijava protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izjava kandidata za premijera Kosova Aljbina Kurtija da "Vučića ne želi za pregovaračkim stolom".



"Ako ovako budu nastavili, nismo optimisti kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine", rekao je Dačić novinarima u Beogradu.



Dačić je ocijenio da ovakvi jednostrani akti pokazuju da je Priština najveći faktor nestabilnosti.



"To je pokazatelj da njima nije stalo do dijaloga i kompromisa, samo je problem u tome što oni ne shvataju da se situacija veoma promenila", rekao je Dačić.



Prema njegovim riječima, spoljnopolitička pozicija Srbije danas je promijenjena i poboljšana.



Dačić je naglasio da je za Vladu Srbije najvažniji cilj da se sačuvaju mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji i da zbog toga u Srbiji mora postojati političko jedinstvo i stabilna politička situacija.





(24sata.info)