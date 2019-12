Do preprodavača luksuznih automobila, nedavno uhićenog Ivana Inje Bašića Uskok je došao istražujući Mamićeve off shore poslove bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, piše u nedjelju Večernji list.

Zdravko Mamić / 24sata.info

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, na zahtjev Uskoka jednomjesečni istražni zatvor u tom je slučaju odredio Bašiću i njegovoj supruzi Senki, Bernardinu Budinu, Robertu Čarapini, Damiru Mitaru, Ivanu Gavranu, Dinku Škiljanu i Dinku Pejiću.



Osim njih osmero, Uskok pokrenuo istragu i protiv Stjepka Čovića, Ivice Zmiše i Krešimira Vidovića te tvrtki Clik motor, Meo centar i Portula.



Što se tiče Bašića, njegovi sadašnji problemi, po svemu sudeći, počeli su u vrijeme dok je Uskok istraživao poslove i poslovanje Zdravka Mamića, a to Uskokovo istraživanje kasnije je pretočeno u optužnicu koja je poznata kao afera Dinamo 2.



Bašić je, baš kao i Gavran, saslušavan tijekom te istrage i njihovi su iskazi dio optužnice u tom slučaju.



Tijekom istrage za Dinamo 2 Uskok su posebno zanimali tokovi novca koji je iz GNK Dinamo izvlačen u različite off shore tvrtke kojima su se koristili članovi obitelji Mamić. Jedna od takvih tvrtki bila je Real Sport Management, u kojoj je odgovorna osoba bio Mario Mamić. Na račun te tvrtke GNK Dinamo uplaćivao je poveće sume, koje je Mario Mamić prosljeđivao dalje, na račune drugih off shore tvrtki, a taj je novac potom korišten za kupnju osobnih automobila.



Da je tome tako, u iskazima tijekom istrage za Dinamo 2 Uskoku su potvrdili sada uhićeni Bašić i Gavran te još jedan svjedok, a svoja saznanja Uskok je zacementirao i dokumentacijom koju je prikupio iz raznih zemalja putem međunarodne pravne pomoći.



Tvrtke i u Bosni i Hercegovini



Prateći trag novca koji se slijevao na račune Bašićevih tvrtki, Uskok je otkrio da on ima razgranat posao diljem Europe, odnosno da posluje u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Njemačkoj. U Njemačkoj on i njegova supruga imaju četiri tvrtke, a u Češkoj imaju tri. Imaju tvrtke i u BiH, gdje su obavljene pretrage, a pretražene su i tvrtke u Njemačkoj i Češkoj.



Golem posao koji je Uskok napravio zainteresirao je i Europol, a da je na pravom tragu, postalo je jasno kada je početkom veljače uhićena skupina Mate Stepića, koja je osumnjičena da je po metodi tzv. nestajućih trgovaca na trgovini čeličnim armaturama varala državu na PDV-u.



Među onima koji su tada uhićeni bio je Bernardin Budin, kod kojeg je u pretragama nađena gomila dokumentacije. Pregledavajući je, istražitelji su shvatili ne samo da je Budin povezan s Bašićem nego i kako funkcionira metoda tzv. nestajućih trgovaca te o koliko je velikim novčanim prijevarama tu riječ.



Primarna stvar je da krajnji kupci uopće ne moraju biti svjesni da su dio nekog nelegalnog posla, a robu koju kupuju uglavnom plaćaju u gotovini. To je vjerojatno razlog zašto je u pretragama kod Bašića nađeno dva milijuna kuna u gotovini, ali i gomila dokumentacije, prenosi Hina pisanje zagrebačkog Večernjeg lista.





(FENA)