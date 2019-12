"Još jednom budeš li nešto rekao. Pomeneš li bilo koga od nas, bilo koga, odvaliću te!".

Ovako je vikao jedan od pripadnika ultradesničarske organizacije "Srbska čast" dok je šamarao mladića, koji je u tom trenutku, sudeći po snimku koji je dobila redakcija "Blica", bio na koljenima pred nasilnikom.



Napominjemo, video može biti uznemirujući:







Kako "Blic" nezvanično saznaje, mladić kog na snimku šamara i maltretira jedan od pripadnika "Srbske časti", takođe je bio pripadnik ove ekstremističke organizacije poznate po čestim nasilnim ispadima i hapšenju zbog organizovanog kriminala.



Prema nezvaničnim informacijama mladić sa snimka je, predstavljajući se kao pripadnik "Srbske časti" i noseći duksericu sa tim obilježjem, nasrnuo na nepoznatog mladića. Za ovo su saznali "opasni momci", viši u hijerarhiji organizacije, i rešili su, kao i uvek, da stvar "uzmu u svoje ruke".



Sa kamerom upaljenom u rukama, za sada nepoznati, pripadnik "Srbske časti" pretio je, šamarao i vukao za uši mladića koji je klečao pred njim i izvinjavao se za sve. Kako saznajemo, do incidenta je došlo u Inđiji.



Od sad kad me vidiš, ili bilo koga od nas, drugom stranom ulice da si prošao! Jel ti jasno?! Mi ne postojimo za tebe - govorio je nasilnik iz "Srbske časti". Preplašeni mladić na to je odgovarao sa: "Jasno".



Nakon toga tjerali su ga da se izvini ljudima i da pobriše sve njihove slike sa društvenih mreža.



- Sve da si izbrisao! Dobio si šansu i pružili ti sve, a ti se zaj*bavaš sa nama. Pazi šta radiš! Danas se nismo vidjeli - rekao je nasilnik dok je preplašeni mladić gledao u pod.



Kako saznajemo u MUP-u, ovaj slučaj nije prijavljen policiji.



- Slučaj do sada nije prijavljen policiji - rekli su kratko za "Blic" iz MUP-a. Na pitanje da li će, nakon što je MUP-u redakcija "Blica" poslala ovaj snimak, biti pokrenuta istraga - nismo dobili odgovor.



Pronašli maloletnika, pa mu u njegovoj kući pretili i glumili policiju



Podsećanja radi, pre nepuna dva meseca društvene mreže preplavio je snimak u kom su, takođe, glavni akteri bili pripadnici organizacije "Srbska čast" .



Naime, velika prašina podigla se na društvenim mrežama kada je objavljen video snimak na kom se može videti kako mladić brutalno udara svog konja. Korisnici društvenih mreža odmah su najoštrije su osudili ponašanje pomahnitalog mladića, a na njegov račun stigao je niz uvredljivih komentara.



Međutim, umesto da slučaj prijave policiji koja bi trebalo da se bavi ovakvim slučajevima, pripadnici kontroverzne organizacije "Srbska čast" odlučili su da uzmu zakon u svoje ruke i obračunaju se sa tinejdžerom za koga se ispostavilo da ima 17 godina.



Tako se na video-snimku može videti kako Bojan Stojković, jedan od osnivača ove organizacije, sa svojim ljudima obučenim u majice sa logoom organizacije, najpre traga za mladićem u romskom naselju Crvena zvezda u Nišu.



Kada su ga pronašli, pripadnici "Srbske časti" pokušali su da ga "prevaspitaju", terajući ga da u kameru kaže kako mu je žao što se na taj način ophodio prema životinji.



Iako su drugi korisnici mreža saglasni u tome da je maltretiranje bilo koje životinje od strane bilo koga nedopustivo, kroz veliki broj izražena je zabrinutost da bi ovakvi postupci kojekakvih organizacija mogli da se otrgnu kontroli.



Ko su pripadnici "Srbske časti"



"Srbska čast" se na društvenim mrežama profiliše kao humanitarna i društvena organizacija, međutim neki vrlo diskutabilni potezi ove organizacije i njenog osnivača Bobana Stojkovića ni malo nemaju humanitarni karakter, te su o delovanju ove okupljene grupe pisali i svetski mediji.



Stojković je, inače, jedan od vođa "Srbske časti", a drugi je svojevremeno bio "Igor Bilbija", koji je kako su mediji ranije preneli, već hapšen zbog prostitucije, reketiranja i organizovanog kriminala.



Nacionalisti ili paravojna formacija



"Gardijan" je prošle godine pozivajući se na bosanske medije pisao o njoj kao paravojnoj formaciji predsednika RS Milorada Dodika, dok je sarajevski "Žurnal" objavio da su članovi organizacije, regrutovani u srpskom podzemlju.



Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) "Srbska čast" je udruženje osnovano 2014. godine u Nišu, a ima svoj ogranak i u Republici Srpskoj. U njihovom statutu navedeno je da za cilj imaju podsticanje mladih za "aktivno učešće u društvenom životu", promociju evropskih vrednosti, unapređenje aktivnosti i promocije Kancelarije za mlade...



Javnosti je za oko zapao i Instagram profil Bojana Stojkovića, posebno fotografije na kojima pozira sa puškom, bez majice ili sa fantomkom na glavi, piše Blic.



