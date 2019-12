Kroz Srbiju je ove godine prošlo više od 35.000 migranata, a od toga njih 10.000 uspjelo je da izrazi namjeru da tu dobije azil, rečeno je danas u EU info centru.

Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila istakao je da je najveći problem migranta u Srbiji pristup azilu, odnosno poteškoće pri podnošenju zahtjeva.



"Bez stručne pravne pomoći oni ne mogu da pokrenu sistem i njima najviše nedostaju informacije i pomoć. Imamo povećanje broja ljudi koji traže azil, kada uporedimo prethodne godine. Ukupno 10.000 migranata je uspjelo da izrazi želju za azilom, dok je njih 31 uspjelo da dobije azil ove godine", naveo je Đurović.



Podaci iz 2017. godine pokazuju da je namjeru za azilom imalo 6.000 migranata, a dobilo 14, dok je u 2018. godini od 8.000 migranata, dobilo je njih 14.



Migranti bez pravnog zastupnika ne mogu da pristupe azilu, i to je glavni problem, prema riječima Đurovića, zašto ovdje godine od njih 10.000 koji su uspjeli da izraze namjeru sa azilom u Srbiji, podnelo zahtjev 200 migranata. Zbog toga se oni nalaze u "pravnom vakuumu", prema riječima Đurovića.



"Povećava se broj onih koji žele da ostanu u našoj zemlji i zato je važno da lokalni akteri podrže uspješnu integraciju. Određeni broj ljudi je zaglavljen više mjeseci i godina i nalazi se u neriješenom statusu, stoga im je neophodna pomoć", dodaje on.



On kaže da ovakva situacija i širenje netačnih informacija o migrantima predstavljaju izazove koji mogu dalekosežno da pogode druge sfere društva i da utječu na politiku EU, objavio je Tanjug.





