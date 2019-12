Da se danas održavaju izbori u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović dobila bi 27,4 odsto glasova, odmah iza nje su Zoran Milanović s 24 odsto te Miroslav Škoro s 23 odsto.

Prva tri kandidata tako se nalaze unutar statističke pogreške. Što znači da sljedeće dvije sedmice mogu dovesti do značajnih promjena u ovom poretku.



Mislav Kolakušić je na 8,2 odsto. Slijede Ivan Pernar s 2,9 odsto, Dejan Kovač bi dobio 2,6 odsto, a Dalija Orešković 1,3 odsto te na kraju tu je i Dario Juričan s 1,2 odsto.



Ostali predsjednički kandidati dobijaju ispod 1 odsto podrške: Nedjeljko Babić, Anto Đapić i Katarina Peović. Među biračima koji su se izjasnili da će sigurno izaći na izbore još uvijek ima 8 odsto neodlučnih. S obzirom na odnose među prva tri kandidata, predstoji bitka za svaki glas.



Kolinda tijesno vodi protiv Milanovića



Kolinda Grabar-Kitarović vodi i u drugom krugu predsjedničkih izbora s 44,2 odsto ispred Zorana Milanovića koji bi dobio 39,2 odsto. Na birališta neće izaći 10,9 odsto, a ne zna 5,8 odsto ispitanika.



Predsjednica, naravno, ima 100 odsto potpore birača HDZ-a, ali i 56 odsto birača Miroslava Škore. Zoran Milanović može računati na više glasova lijevo liberalnih i populističkih kandidata. Kolakušićevi birači, njih 57 posto, dali bi glas Milanoviću. Tu je i većina birača HSLS-ova kandidata Dejana Kovača pa do 100 odsto birača Ante Đapića.



Škoro pobjeđuje Kolindu



U slučaju drugog kruga i sraza Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović – Miroslav Škoro dobija 45,2 odsto, a Kolinda Grabar-Kitarović 34,4 odsto. Na birališta u tom slučaju ne izlazi 14,7 odsto ispitanika, a ne zna njih 5,7 odsto.



Miroslav Škoro u drugom bi krugu dobio, među ostalim, i 31 posto HDZ-ovih birača, ali i većinu birača Zorana Milanovića, Mislava Kolakušića ili Ivana Pernara. Kolinda Grabar-Kitarović može računati na 66 odsto birača HDZ-a i samo u drugom krugu većina birača Dalije Orešković bila bi uz Kolindu Grabar-Kitarović.



Škoro pobjeđuje i Milanovića



Miroslav Škoro bi pobijedio i Zorana Milanovića s 47,1 odsto, a Zoran Milanović bi osvojio 36,9 odsto birača. Nikoga ne bi biralo 10,3 odsto ispitanika, a njih 5,7 odsto ne zna.



Miroslav Škoro dobiva većinu birača HDZ-a, njih 74 posto. Očekivano i 61 odsto birača Kolinde Grabar-Kitarović glasovalo bi za Miroslava Škoru. Birači Mislava Kolakušića blago naginju Škori, ali su podijeljeni, baš kao i birači Dejana Kovača. Zoran Milanović može računati na većinu birača Dalije Orešković ili Ivana Pernara.



Ko su birači?



Kolinda Grabar-Kitarović većinom glasove može dobiti među biračima starijim od 60 godina i tu osvaja 33 odsto. Isto tako je i s onima koji imaju osnovnu školu, gdje može dobiti 37 odsto, a tu je i Dalmacija gdje vodi s 31 odsto.



Zoran Milanović pak veću zastupljenost ima među ženama, gdje može dobiti 27 odsto, tu su takođe birači iznad 60 godina, a kada bi samo oni glasovali, Milanović bi dobio 35 odsto glasova i Zagreb je sredina u kojoj Milanović trenutačno vodi s 28 odsto.



Birači Miroslava Škore su od 30 do 44 godine i tu bi Škoro dobio 32 odsto, isto je i među biračima sa srednjom školom gdje može računati na 25 odsto i na kraju vodi u Slavoniji s 30 odsto.



Ko će odlučiti izbore?



Neodlučni, ali i disciplinoavani birači. Vidljivo je kako veću želju za izlaskom na birališta imaju birači HDZ-a i SDP-a.



Veći je interes među starijim biračima, tačnije onima iznad 60 godina, ali i visokoobrazovanim biračima.



Veću želju za izlaskom na birališta imaju ispitanici u Istri i Primorju, Zagrebu te sjeveru Hrvatske.



Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 1.000 građana Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno između 4. i 6. decembar 2019. godine telefonskom metodom.



Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,1%, a za rejtinge stranaka +/-3,7%.



Važno je napomenuti kako su testirani samo sigurnu birači koji misle izaći na birališta, piše Dnevnik.hr.





