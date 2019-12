Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je podnošenje krivične prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još jedna prljava igra Prištine, koja pokazuje da oni ne žele nikakav dogovor sa Srbijom, već samo dalje zaoštravanje situacije.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je podnošenje krivične prijave u Prištini ocijenio i kao "vrhunac ludila i licimjerja".



"Cijeli svijet zna da u Račku nisu ubijeni civili već pripadnici OVK, da je Vilijem Voker nametnuo priču u zločinu nad civilima, da su Klinton i Olbrajtova govorili o masakru, iako to nije potvrđeno ni istragom Helen Rante", naglasio je Dačić u izjavi za Tanjug.



On je ukazao da je čak i Haški tribunal odustao od te tačke optužnice protiv Slobodana Miloševića i da je ta laž o masakru nad civilima iskorišćena kao neposredno opravdanje za agresiju i bombardovanje Srbije.



"Ta lažna država Kosovo je svoju propagandu bazirala na lažima, i nikakve krivične prijave ne mogu to da izmijene", istakao je Dačić.



On naglašava da nijedan međunarodni sud nije nikada presudio da je bio u pitanju, kako oni kažu, masakr nad civilima.



"Uostalom, na njihovim rukama su pronađene barutne čestice, što je dokaz da su koristili vatreno oružje, odnosno da nisu bili civili nego pripadnici OVK", naveo je Dačić i upozorio da je zbog svega toga Priština danas najveća prijetnja za mir i stabilnost regiona.



Protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Prištini je ranije danas podnijeta krivična prijava pred Specijalnim tužilaštvom Kosova "zbog negiranja zločina i masakra u Račku", potvrdio je advokat Tom Gaši.





(24sata.info)