Ako Kosovo igra fudbal, Kosovo postoji, izjavio je reditelj Gorčin Stojanović i dodao da je FIFA veća, važnija i starija od Ujedinjenih nacija, a pritom je "blago mafijaške provenijencije".

Gorčin Stojanović / 24sata.info

U serijalu FoNetovih razgovora Kosinus, Stojanović je ocijenio da se Kosova mnogo i ne tiče to da li će ga Srbija priznati ili neće, jer Kosovo igra fudbal kao samostalna država.



Stojanović je istakao i da je Kosovo zamalo ušlo na Evropsko prvenstvo u fudbalu, a kako je ocijenio, prije ili kasnije će ući.



"To nije nikakva šala, ja vam ozbiljno govorim, to nije ništa smješno", pojašnjava Stojanović i dodaje da bi članstvo u UN eventualno bila stvar prestiža, a članstvo u FIFA-i je stvar novca.



Stojanović je primijetio i da se Kosovo Srba uopšte ne tiče, a naročito onih koji su na vlasti.



"Kaže se lažna država Kosovo, a ja kažem lažna tema Kosvo", konstatuje Stojanović i dodaje da u tom kontekstu ni pitanje sporazum ili zamrznuti konflikt nije tema, niti dilema.



"Kosovo je država i više nikada neće biti u teritorijalnom sasatavu Srbije, osim ako ne dođe do nekog velikog svjetskog rata, pa će se desiti i neko veliko prekomponovanje", smatra Stojanović.



Zbog toga i ne vidi šanse za kompromis.



"Ako je neko proglasio nezavisnost koju je priznalo tri od pet najvećih sila na svijetu, a nije ga priznao Nauru, tu nema kompromisa. Kompromis je moguć samo ako dođe sa kosovske strane, a odatle neće doći", izričit je Stojanović.



On je mišljenja i da razgraničenje ne postoji kao opcija i tu ideju vidi kao izmišljotinu lokalnih političara, koju "tu i tamo gurne neki beznačajni američki zvaničnik".



Reditelj smatra da nikome ne odgovaraju ni dijalog ni međunarodna konferencija i da je to pitanje izlišno.



On je podsjetio i da je bilo dijaloga, pa se ništa nije desilo.



"Samo neko radikalno rješenje koje bi neka od stana donijela na sto bi moglo biti osnov za rješenje. A ovo - da li će Kurti i Murti, ovaj ili onaj, ko će sa kim razgovarati, to je potpuno irelevantno", ocijenio je Stojanović.



Kada je riječ o referendumu, on smatra da je to lijepa demokratska institucija u Švajcarskoj, dok ga u Srbiji vidi kao priliku da uz pitanje postavljeno na određeni način dobijete odgovor kakav želite.



Podsjeća i na referendum koji je održan pred bombardovanje i smatra da takvo izjašnjvanje građana u praksi nema veliku važnost.



Na Kosovu je kao reditelj režirao i postavljao predstave, a jedan od većih utisaka mu je bilo to da je crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu bila u jako lošem stanju, ali je kafić u centru, koji se zvao "Vožd", bio pun.



Bilo mu je neobično i to što je jedna od najvažnijih institucija kulture, poput Narodnog pozorišta, smještena u Gračanici, a ne u Kosovskoj Mitrovici, gdje ima najviše Srba.



On primijećuje da kultura na Kosovu nije u zadivljujućem stanju i ističe da je upravo kultura osnov ljudskosti i pismenosti i da bez nje ne postoji ni priča o Srbima na Kosovu.



"Ako Srbi na Kosovu budu zavisili od mafijaškog novca, neće dobro proći. Ako Srbi na Kosovu, kompromisno ili beskompromisno, na ovaj ili onaj način, budu ostvarili svoj kulturni identitet u punom kapacitetu, onda možda ima neke nade", konstatovao je Stojanović.



"Ja volim da vjerujem da je ovo drugo po srijedi, ali me je, nažalost, stvarnost uvjeravala da tako nije", zaključio je Stojanović.





Lečić: To je ipak oteta teritorija, to je naše



Glumac Branislav Lečić je, s druge strane, za FoNet izjavio da su njemu strane ideje o predaji ili poklanjanju Kosova, jer to, kako je ocijenio, može da implicira i neke druge, jako opasne događaje za Srbiju, po nacionalni identitet, kao i teritoriju.



Lečić je ukazao da se "nacionalni identitet ruši svakim čupanjem nečeg što je naše i tako se ukida samopoštovanje".



"To se može odraziti na teritorijalnom nivou, da neke druge teritorije opet klimavo doživljavamo ili da neki koji žive na njima žele da se odvoje", smatra Lečić.



Ipak, on se zalaže za sporazum po pitanju Kosova i mišljenja je da šutnja ne donosi ništa, već samo može da odloži rješavanje problema, zakomplikuje i oteža stvar.



"Treba učiniti maksimum, sve ono što je do nas da uvijek imamo prostora za razgovor i dogovor", poručio je Lečić i dodao da je kada je riječ o Kosovu potrebna i pragmatičnost.



On je ukazao i da je potrebno uvažiti činjenicu da su Albanci odavno na Kosovu, "da su već formirali neku svoju zasebnu priču i državu i da su u nekim dijelovima svijeta i priznati, i to možda važnijem dijelu svijeta".



Lečić podržava kompromis, ali istovremeno smatra i da dogovor ima svoje granice preko kojih se ne može preći.



"Srpski živalj mora biti zaštićen i zbrinut, na prvom mjestu. Također, kulturna dobra, crkve i manastiri, sve ono što je naše vlasništvo treba zaštititi", poručuje Lečić i podsjeća da su svi građani u to generacijski ulagali određen novac.



Ocijenio je i da je teško da će biti nešto od razgraničenja i da je to ideja koja očiglednio ne funkcioniše.



"U svakoj podjeli i poslije svake crte, uvijek će ostati jedan dio naroda koji će živjeti na onoj drugoj strani", konstatovao je Lečić.



Kaže da je prije svega za dijalog kojim bi trebalo da se definiše dogovor koji će se sprovesti u dijelo i biti obavezujući za obje strane.



"Ipak, ako to ne bude išlo, ili ako bude velike muke i opstrukcije, svakako da bi trebalo da se održi jedna velika konferencija na na međunarodnom nivou koja bi trebalo da uključi sve faktore tako da se ni jedna ni druga strana ne osjete poniženo, uskraćeno ili zapostavljeno", smatra Lečić.



Prema njegovom mišljenju, članstvo Kosova u UN-u je pitanje koje na red možda treba da dođe u budućnosti, kao i da je sada preuranjeno pokretati tu temu, jer bi to samo stvorilo još veće neprijateljstvo i umajilo šansu za sporazum.



"Mora prije toga mnogo uslova da se ispuni, da se zadovolji i srpska strana, pa može i da se razgovara o tome", ocijenio je Lečić.



"Kada političatri nisu u stanju da riješe komplikovane stvari oni onda pitaju narod", tako objašnjava ideju referenduma.



Ipak, u ovom slučaju nije protiv njegovog raspisivanja, ukoliko se za to bude ukazala prilika i ako bi na njemu bilo postavljeno pitanje koje ne bi dirigovalo odgovor, već bi nas suštinski zapitalo kako mislimo da riješimo našu budućnost.



Ističe da Kosovo doživljava duboko, duhovno i duševno i da mu nimalo ne prija to što se sa njim desilo.



"U nekim drugim okolnostima ne bismo morali da o tim stvarima razgovaramo i da se dogovoramo, zato što je to ipak oteta teritorija, to je naše", konstatovao je Lečić.



Ipak, ističe da treba prihvatiti činjenicu da tamo žive Albanci i zadržati pametan i racionalni pogled na stvarnost.



"Ja bih bio najsretniji kada bi se i Makedonija i Albanija i Srbija sa Kosovom zajedno, istovremeno priključile Evropskoj uniji, time bi se mnogo omekšali i ublažili svi konflikti koji postoje sa albanskim narodom", zaključio je Lečić.





(FoNet)