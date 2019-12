Državna izborna komisija (DIK) potvrdila je danas 11 kandidata, koji će učestvovati na izborima za predsednika Hrvatske u nedelju, 22. decembra.

Foto: Arhiv

Komisija je kao nepotpunu odbacila listu nezavisnog kandidata Slobodana Midžića.



Midžić je, prenela je Hina, umjesto neophodnih 10.000 potpisa podrške podnio samo jedan i to svoj.



Predsjednik Ðuro Seša saopštio je da je ta lista odbijena kao nepotpuna.



Nakon objavljene verifikovane liste kandidata u Hrvatskoj zvanično počinje izborna kampanja, koja će trajati do 20 decembra u ponoć, kada će nastupiti izborna tišina.



Svoje programe do tada će zvanično moći da predstave aktuelna predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, pevač Miroslav Škoro, evroparlamentarac Mislav Kolakušić, ekonomista Dejan Kovač, bivši pravaš sada čelnik stranke Desno Anto Ðapić.



Takođe, kandidati su reditelj Dario Juričan, kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović, zastupnik Ivan Pernar (SIP), predsednica Starta Dalija Orešković i predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca Neđeljko Babić.



Po brojnosti kandidatura, ovogodišnji su predsednički izbori u "zlatnoj sredini"- Najviše ih je, 13, bilo 2004. godine, a najmanje, samo četiri, na prošlim izborima prije pet godina.





(24sata.info)