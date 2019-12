Za predsjednike Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina "špijunski skandal" očigledno je ostao u prošlosti, piše moskovski dnevnik Komersant u tekstu posvećenom jučerašnjem susretu dvojice predsjednika u Sočiju.

Foto: 24sata.info

"Tako pričljivog, tako prosvetljenog i tako punog obožavanja Putin Vučića još nije vidio. Očigledno da je za obojicu političara špijunski skandal ostao u prošlosti, pri tom (za neke) veoma davnoj", piše izvještač iz Kremlja Andrej Kolesnjikov.



U tekstu pod naslovom "Srbin naš nasušni" list dodaje da je Vučić "udavio ruskog predsjednika lavom ljubavi, govorio isključivo na ruskom, mada protokol u takvim slučajevima to ne podrazumijeva", ali je govorio i o poslovima.



Komersant piše da je susret, zajedno sa ručkom trajao oko tri sata, i da je Vučić, izlazeći pred novinare "izgledao kao sretan čovjek" koji, kako se pokazalo, "nije imao namjeru da to krije".



List piše i da su "odabrani srpski novinari", koji su sa predsjednikom doletjeli istim avionom, bili čini se malo (mada ipak ne baš mnogo) razočarani što će na pres-konferenciji biti postavljeno samo po jedno pitanje sa svake strane.



Izvještač navodi da je u razgovoru sa srpskim novinarima rečeno da će postaviti pitanje o špijunskom skandalu, ali da izgleda, posle razgovora "takvo pitanje srpska strana nije mogla ni da postavi".



"Takvo pitanje poslije Vučićeve patetike bez presedana izgledalo bi ne samo drsko već i neprirodno", piše Komersant.



Dnevnik podseća da je cijela srpska delegacija aplaudirala kada je Putin izjavio da će Srbija biti obezbjeđena gasom, u svakom slučaju, i ocjenjuje da će te riječi postati "košmar za TV gledaoce u Srbiji", pošto će ih RTS neumorno vrtjeti bez pauze.



"S jedne strane, Vučić je bukvalno gurao razgovore o nastavku tranzita gasa, igrajući na strani sa ruskim predsjednikom, a sa druge strane, stavio do znanja da mu je Putin dozvolio da kupuje gas na drugim mjestima, ako zatreba, to jest osigurao se ako pregovori sa Ukrajinom dođu u ćorsokak", ocjenjuje Komersant.





(BETA)