Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas nakon sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da su odnosi dvije zemlje odlični i da Srbija računa na podršku Rusije u svim međunarodnim organizacijama, kao što može i Rusija na srbijansku podršku u njima. Vučić je novinarima u Sočiju, nakon sastanka sa Putinom, rekao da Srbija nije glasala ni za jedan međunarodni akt koji je bio protiv Rusije.

Foto: Predsjedništvo Srbije

On je rekao da ljudi u Srbiji "više cijene Putina nego što su cijenili neke ranije ruske lidere".



Vučić je naveo da Srbija "ne bi bila bombardovana 1999. godine da je tada na vlasti u Rusiji bio Putin".



"Prenio sam očekivanja o pitanju pregovora sa albanskom stranom imajući u vidu njihove najave", rekao je Vučić govoreći o sastanku u Sočiju i dodao da Albanci "pokušavaju da iskamče samo priznanje, a da Srbija ne dobije ništa".



On je ocijenio da trgovinska saradnja dvije zemlje raste i dodao da je dobio uvjeravanja od predsjednika Putina da će Srbija moći da kupi dodatne količine gasa bez obzira na razgovore Rusije i Ukrajine.



Govoreći o vojnoj saradnji sa Rusijom, Vučić je ocijenio da je ta saradnja odlična i dodao da je Srbija kupila "mnogo snažnih i dobrih stvari od Rusije".



"Putin me je prethodnog puta kada sam bio na Paradi pobjede u Moskvi posavjetovao šta da kupimo. Poslušao sam taj savjet, i to treba da nam dođe u Srbiju", kazao je predsjednik Srbije.



Dodao je da će Srbija nastaviti da oprema svoju vojsku u skladu sa finansijskim mogućnostima.



"Pogledajte samo kako nam je vojska izgledala prije šest godina, a kako je sada opremljena", naveo je Vučić.





(BETA)