Srbija će morati da se odluči između NATO i Rusije, piše slovenački list "Delo" u komentaru o značaju otkrivanja obavještajne afere u Srbiji.

List ocjenjuje da će "špijunski skandal", u koji je uključen i ruski agent, imati dublje političke posljedice u Srbiji i da su odnosi dvije zemlje u većem problemu nego što djeluje, prenosi STA.



"Uprkos pokušajima relativizovanja skandala, postoji sumnja u iskrenost ruske podrške, koju očekuje veći dio srpske javnosti", tvrdi "Delo" u komentaru pod nazivom "Trgovanje malignim ruskim uticajem".



List dalje navodi da bi u igri moglo da bude nepovjjerenje Moskve o tome koliko je čvrst stav Srbije o vojnoj neutralnosti i sumnja da su najviši srpski zvaničnici bliži NATO nego što to pokazuju u javnosti.



"Zagovornici takvog scenarija oslanjaju se na napore proruskih poslanika da se ugradi vojna neutralnost u ustav. To se navodi da je cilj Kremlja u pokušaju da spriječi Beograd da potajno flertuje sa NATO", tvrdi "Delo".



Upozorava i da bi, u slučaju da je "špijunski skandal" organizovan u Beogradu, to moglo da označi početak udaljavanja Srbije od Rusije.



List smatra da ruski predsjednik Vladimir Putin ima važnije sfere interesa od Balkana i blokiranja NATO i tvrdi da bi se Rusija odrekla Balkana, bez borbe, u korist američkog sponzorstva, ako SAD i EU omoguće Moskvi da legalizuje "aneksiju Krima i jugoistočne Ukrajine".



"Delo" zaključuje da je malo vjerovatno da će Srbija zauvijek moći da slijedi svoju vojnu neutalnost.



"Njena geostrateška pozicija zahtijeva da se ona ili pridruži Rusiji ili NATO i da prestane da prihvata beskrajno flertovanje s jednima ili drugima", navodi "Delo".





