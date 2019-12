Hrvatski novinar i publicist Drago Pilsel na društvenim mrežama je žestoko kritikovao poteze i izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kojima je odala priznanje presuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku.

„Kolinda Grabar-Kitarović je sponzoruša kriminalaca. Štoviše, izjavom da se ratni zločinac Slobodan Praljak borio 'za prava hrvatskog naroda', hrvatska se predsjednica pretvorila u najgoru varijantu hodajućeg političkog zla u Republici Hrvatskoj. Svojim je izjavama sve bliža Vojislavu Šešelju“, napisao je Pilsel.



Podsjetimo u intervjuu za medije u Hrvatskoj, Grabar-Kitarović je govorila i o objavi fotografije osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka na društvenim mrežama povodom dvogodišnjice njegove smrti. Na to je rekla:



- In memoriam jednom hrvatskom generalu i neću dalje objašnjavati.



Novinarka ju je podsjetila da se radi o osuđenom ratnom zločincu.



- Neću dalje objašnjavati. On se borio za prava hrvatskoga naroda, odslužio je ono za što je osuđen. Dogodilo se što se dogodilo. Veliki propust Haškoga suda. Neću to dalje komentirati - rekla je Grabar-Kitarović.



