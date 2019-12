Stavljanje mete na nekoga teško se može nazvati metaforom, to je poziv na ubistvo, ocjenjuje ministar spoljnih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić naslovne strana NIN-a i Danasa na kojima je kao meta predstavljen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ivica Dačić / 24sata.info

On dodaje da ima utisak da se nikada neko tako brutalno nije obračunavao sa političkim protivnikom, kao što se to danas rade sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem stavljajući mete na njega.



Naveo je da se iz dana u dan ponavljaju prijetnje predsjedniku, da mu se stavljaju mete, izmišljaju i ponavljaju laži o njemu i njegovoj porodici, a da se onda za to govori da je u pitanju metafora.



"Kad stavite metu na nekog teško da je to metafora, to je poziv na ubistvo", rekao je Dačić na konferenciji za novinare poslije sastanka sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom i podsjetio da se listu "Identitet" uoči ubistva premijera Zorana Ðinđića pojavio tekst "Ðinđić meta slobodnog strijelca" .



"Šta sad ovo znači? Da je Vučić meta slobodnog strijelca ili osam slobodnih strijelaca", upitao je Dačić.



Naglasio je da je stavljanje mete strašno i nedopustivo, da je to medijska i politička priprema za nasilje i da to više nije politička borba.



"Obaveza svih je da se založe da se ovakvo ponašanje suzbije. Svako ćutanje može da znači i odobravanje", rekao je Dačić, prenosi Tanjug.



Političari, kaže treba da se bave politikom, a onaj ko priziva nasilje nije političar i prema njemu treba da se primjenjuju sve odredbe iz krivičnog Zakonika i Zakona o prekršajima.



Dačić je rekao da ne vjeruje da u Sloveniji neko nekom stavlja metu, jer to, kaže, prevazilazi sve oblike političke borbe.



(24sata.info)