Šef zastupničkog kluba Europske pučke stranke (EPP) u Europskom parlamentu Manfred Weber ocijenio je u ponedjeljak u Beogradu da u Srbiji postoji spremnost za reforme i pristupanje Europskoj uniji, ali da proces eurointegracija podrazumijeva napredak u ostvarivanju potrebnih društvenih i političkih reformi.

Foto: Fena

"Važne su temeljne ideje koje dijelimo i ne radi se samo o tome da posao treba uraditi da bi se postalo članicom Europske unije", rekao je Weber upozorivši na zajedničke vrijednosti koje obuhvaćaju borbu protiv korupcije, uspostavu vladavine prava, slobodu medija, neovisnost institucija i stvaranje suvremenog društva.



Weber je govorio na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem nakon što se, zajedno s izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom, sastao s Vučićem, prenosi Hina.



Naglasivši kako kod srbijanskog šefa države vidi spremnost za promjene i članstvo u EU, vođa EPP-a je ukazao na važnost modernizacije zemlje i ostvarivanje "zajedničkih europskih vrijednosti i ideja koje dijelimo".



Ono što nas približava nije samo želja da se postane članicom EU, već da vidimo spremnost za provođenje svih neophodnih koraka u tom procesu kako bi građani Srbije mogli živjeti u suvremenom društvu, poručio je Weber.



"Imamo tehničke detalje o razgovorima, ali je mnogo važnija spremnost za promjene", naglasio je vođa EPP-a.



"Naša poruka iz EPP-a je da je Srbija veliki prijatelj i učinit ćemo sve što možemo da joj damo kredibilnu europsku perspektivu", rekao je Weber istaknuvši da je posjet delegacije EP-a svjež signal potpore europskoj perspektivi Srbije i cijele regije.



On nije konkretno odgovorio na pitanje novinara kada i koliko bi još pregovaračkih poglavlja Srbija mogla otvoriti, naglasivši kako "vidi jasnu spremnost kod kolega u Beogradu" te kod predsjednika Vučića "da Srbija postane članicom EU".



Naglasivši opredijeljenost Srbije za članstvo u Uniji i otvaranje novih poglavlja Vučić je od Bruxellesa zatražio jasnije poruke o europskoj budućnosti zapadnog Balkana.



"Želimo jasniju situaciju što to Europa vidi kao budući put proširenja. Ako im je to u redu hvala, ako nije - također hvala. Mi ćemo se ponašati racionalno i pragmatično i gledati šta sve trebamo uraditi za svoju zemlju", istaknuo je Vučić nakon sastanka sa šefom zastupničkog kluba EPP-a u Europskom parlamentu i izvjestiteljem EP-a za Srbiju Vladimirom Bilčikom.



Vučić je naglasio važnost toga da "Srbija nastavlja svoj europski put" i istaknuo da s EU ima trgovinsku razmjenu od 67 posto, ali da se, unaroč opredijeljenosti za EU, ne odriče svojih intreresa i prijateljskih odnosa s Rusijom i Kinom i da to otvoreno govori "svim zapadnjacima".



"Ne znam hoće li nam (EU) otvoriti jedno ili dva poglavlja, a imamo četiri tehnički spremna za otvaranje. Bit će od nula do dva, a realno jedno", ocijenio je Vučić.



Europski dužnosnici sastat će se tijekom posjeta Beogradu i s predstavnicima oporbe.



Visoko izaslanstvo EP-a, na čelu s predsjednikom zastupničke skupine EPP-a Manfredom Weberom, u dvodnevnom je posjetu Srbiji, a po Weberovim riječima, namjera je, nakon izbora novog tima Europske komisije, već na početku rada pokazati spremnost za potporu europskoj perspektivi regije.



Pet godina nakon službenog početka pregovora s Europskom unijom, Srbija je dosad otvorila tek 17 od ukupno 35 poglavlja, a dva je privremeno zatvorila, dok za otvaranje ima tehnički spremna još četiri poglavlja.



(FENA)