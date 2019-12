Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović putem Facebooka je odala počast osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku.

Ona je objavila story s fotografijom Praljka, na kojoj se nalaze i hrvatska zastava te bijeli križ. Istu fotografiju na storyju objavio je u petak i njen savjetnik Tomislav Madžar.



Kolinda, podsjetimo, nije željela ni posthumno oduzeti odličja Slobodanu Praljku zbog činjenice da je osuđen za ratne zločine na sudu koji se Hrvatska obvezala poštovati.



"Ti su ljudi dobili odličja za obranu od velikosrpske agresije i ja im ta odličja neću oduzimati. Praksa se dosad nije primjenjivala, osim u slučaju odluka domaćeg zakonodavstva", rekla je Kolinda novinarima. Na komemoraciji ipak nije bila. Novinari su je tada pitali i zašto nije bila na komemoraciji Praljku, na što je ona odgovorila kako se država vodi razumom, a ne emocijama.



Dvije godine od samoubistva



Podsjetimo, u petak su prošle dvije godine od izricanja presude hercegovačkoj šestorci, vojnim i civilnim liderima tzv. Herceg-Bosne. Među šestoricom optuženih bio je i general Slobodan Praljak, koji je neko vrijeme bio načelnik Glavnog stožera HVO-a.



Kada je haški sudac pročitao da se Praljkova krivnja potvrđuje, on je dramatično izjavio da on nije ratni zločinac i da s prezirom odbacuje presudu te je popio otrov u televizijskom prijenosu uživo. Praljak je tim morbidnim činom definitivno ušao u povijest, ali ipak nije uspio da se zaboravi kako je odgovoran za niz strašnih zločina u BiH, zbog čega je i bio osuđen u Haagu.



Hrvatska nacionalistička desnica ga je odmah proglasila nacionalnim herojem, premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović su žestoko kritizirali presudu, a u Lisinskom je održana i komemoracija. O toj komemoraciji pisali su strani mediji i agencije poput Washington Posta, Associated Pressea i AFP-a koji su bili zgroženi odavanjem počasti generalu osuđenom za ratne zločine.





