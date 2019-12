Smješten na pola puta između Podgorice i Danilovgrada, u Spužu, neposredno pored najvećeg crnogorskog zatvora, Centar za prihvat migranata dom je za oko stotinu izbjeglica, koje je u potrazi za boljim životom put doveo u Crnu Goru.

Foto: AA

Za razliku od nekih kampova u susjedstvu, gdje su uslovi nedostojni čovjeka, život u ovom kampu je više nego dobar. U to se uvjerila ekipa AA, a sve to potvrđuje i priča migranata koji borave ovdje.





Crna Gora usputna stanica do EU



Migranti se u principu u Crnu Goru ne zadržavaju mnogo. Za njih je ova mala balkanska država samo usputna stanica na putu do neke od zemalja EU. Ipak, iskustvo onih sa kojim smo razgovarali o Crnoj Gori je pozitivno. Ima onih koji bi da dobiju azil, dok velika većina nakon samo dan ili dva provedena ovdje, nastavlja dalje prema Bosni i Hercegovini.



Tamara Lakić iz Centra za prihvat migranata kaže da osim objekta u Spužu, koji je kapaciteta 104 mjesta, postoje i alternativni smještaji u Podgorici.



„Od početka godine, zaključno sa 26. novembrom u Centru za prihvat migranata je primljeno 7.146 stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, od čega je 2.256 bilo smješteno u Centru za prihvat u Spužu, a 4.890 u alternativnom smještaju, na Vrelima Ribničkim u Podgorici. Stranci koje traže međunarodnu zaštitu, teritoriju Crne Gore koriste kao tranzitno područje. Na njenoj teritoriji se zadržavaju veoma kratko vrijeme, ona je usputna stanica na njihovo putu ka krajnjoj destinaciji, a to su zemlje EU“, kaže Lakić.



Najčešće države porijekla samih stranaca koji traže međunarodnu zaštitu su Alžir, Maroko, Sirija, Pakistan, Irak, Iran, Avganistan i oni najčešće dolaze iz pravca Albanije, preko Turske i Grčke. Crna Gora je u posljednje vrijeme postala dio takozvane „obalne rute“.



Ovaj centar za migrante trenutno može da primi 104 osobe, a iz ove ustanove poručuju da preduzimaju konkretne korake, kako bi se kapaciteti proširili.





Tri obroka dnevno, čiste i tople sobe za boravak



U kampu vlada dobra atmosfera. I uslovi su na visokom nivou. Migranti dobijaju tri obroka, za ručak je uvijek kuhano jelo, a služi se i užina. Sobe su tople, ali i veoma čiste i uredne.



Lakić kaže da prilikom prihvata migranata, uprava ih upoznaje sa pravilnikom o ponašanju



„Zaista nema problema, nema fizičkih obračuna među migrantima, poštuju se pravila Centra“, kaže Lakić.

Migranti koji žele da nastave svoj put dalje ka BiH, iz ovog kampa pretežno odlaze nakon dva do tri dana boravka. Uglavnom koriste taksi prevoze, koji ih odvode do blizu granice sa BiH.





Neki se iz BiH ponovo vraćaju u ovom kampu



Ipak, neki od onih koji odu u BiH, gdje se nalazi mnogo više migranata i gdje uslovi nisu baš tako dobri, vraćaju se ponovo u ovom centru u Spužu.



Jedan od onih koji s porodicom boravi u ovom kampu je Majid Radžebi, iz Irana. Kaže za sebe da je politička izbjeglica.



„Narod u Crnoj Gori je ljubazan, sličan onom u Iranu. Aplicirao sam za azil u Crnoj Gori i nadam se da će crnogorska Vlada odobriti“, kaže Radžebi.



Crna Gora kao država dopada se i Iftihar Ahmedu, koji je došao iz Afganistana. Ipak, sanja o životu u EU.



„Osjećam se dobro ovdje, ljudi u Crnoj Gori su dobri. Poštuju nas, osoblje je dobro ovdje. Imam plan da idem ka EU, Belgija ili Njemačka“, istakao je Ahmed.



Migrantima je u centru na raspolaganju internet, dječije igralište, veliko dvorište za šetnju. Mnogi od njih tokom dana odlaze do Podgorice, koja je udaljena oko desetak kilometara.





(AA)