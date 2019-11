Milo Đukanović ponovo je izabran za predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), dok je Duško Marković reizabran za zamjenika predsjednika.

Foto: AA

Đukanović je podržan jednoglasno na Osmom stranačkom kongresu koji je održan danas u Podgorici. On je poručio će vladajuća stranka nastaviti da osluškuje potrebe građana i podsjetio da je DPS tokom tri decenije pokazala sposobnost da se mijenja i odgovori na istorijske izazove.



“Crna Gora je danas, više nego ikad u istoriji, svoja i savremena država. Zna šta hoće i kako to može ostvariti, i dalje odlučno i stabilno na putu emancipacije i razvoja“, kazao je Đukanović.



On je naveo da vladajuća partija uvažava potrebu svih nacionalnih i vjerskih zajednica u Crnoj Gori da iskazuju i afirmišu svoje identitete. Svaki od tih identiteta, kako je kazao, smatra se zajedničkim bogatstvom.



“Moramo odlučno suzbiti istorijski uporno i grubo osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta i pravilno ga protumačiti kao inoviranu platformu borbe protiv naše najvrjednije tekovine – nezavisne i slobodne države Crne Gore“, poručio je Đukanović.



On je kazao i da je država spremna da dosljedno ispuni sve uslove za članstvo u Evropskoj Uniji (EU) i obezbijedi građanima kvalitetan život. Istakao je i da je suštinska evropeizacije Crne Gore i Zapadnog Balkana mnogo bitnija od određivanja datuma ulaska u EU.



Đukanović je ponovio i da će DPS insistirati na usvajanju Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ističući da je Crnoj Gori potrebno da na savremen način uredi pitanja odnosa države i vjerskih zajednica. On je istakao i da ima razumijevanje za očekivanja jednog dijela javnosti za obnovljanjem, kako je rekao, istorijski neupite Crnogorske pravoslavne crkve.



“Ne pretendujemo da u maniru revolucionarnih propisa nasilno mijenjamo vlasničke odnose. Ali svaka država, pa i naša, ima pravo i obavezu da provjeri da li su ti odnosi u vremenima društvenih meteža s početka i kraja 20. vijeka, pretrpjeli nelegalne promjene koje nemaju pokriće u vjerodostojnoj arhivskoj dokumentaciji“, kazao je Đukanović.



Đukanović i Marković su bili jedini kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika vladajuće partije. Svečanom dijelu kongresa prisustvovalo je oko 3.000 učesnika među kojima su članovi stranke, predstavnici diplomatskog kora i domaćih i međunarodnih delegacija iz političkih partija i organizacija. Osmi kongres je, kako je navedeno, najveći partijski skup u istoriji DPS-a a na njemu je izabran Glavni odbor od 146 članova.





(AA)