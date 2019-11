Na karikaturu u listu "Danas" je reagovao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. On ju je protumačio kao poziv na ubistvo predsjednika Srbije i za to optužio Savez za Srbiju.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Naslovna stranica u kojoj se poziva na ubistvo predsednika Vučića ima za cilj da svaku pretnju obesmisli, učini je nevažnom, ali da na kraju dovede do ubistva", kazao je Vulin.



Rekao je i da "nema drugog načina da se objasni zašto biste predsjednika Vučiča stavili ispred snajpera".



"...zašto biste mu ponovno prijetili smrću. Reakcija javnosti na naslovnu stranu NIN-a je bila žestoka, na naslovnu stranu 'Danasa' će biti nešto blaža, već nekog sljedećeg puta, a ponoviće se, biće još blaža, sve dok ne postane potpuno normalno da prijetite smrću predsjedniku Republike, da njemu i njegovoj porodici stavljate do znanja da vam je jedina politika da ubijete Aleksandar Vučića", rekao je Vulin.



Tako se, kaže, zove neki "psihopata" i "priziva neki ludak" koji će na kraju pokušati da uradi to što, naglasio je, NIN i Danas pozivaju i to "što predstavnici Saveza za Srbiju sanjaju".





(24sata.info)