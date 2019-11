U opsežnoj zajedničkoj akciji policije i Uskoka dosad je uhapšeno 23 pripadnika dviju kriminalnih organizacija, među kojima su i policajci, a koji su pribavljali informacije i izrađivale dokumente za mafijaške grupe s područja Srbije i Crne Gore, saopćio je hrvatski MUP u četvrtak.

Arhiv / 24sata.info

Prvim kriminalističkim istraživanjima utvrđeno je da je na čelu grupe koja je krivotvorila dokumente za mafijaše Nusret Seferović (49), koji je godinama bio predsjednik Unije Roma Hrvatske. Navodeći samo godišta osumnjičenika, policija je saopćila da je Seferović povezao u zajedničko djelovanje grupu od 18 hrvatskih državljana starosti između 21 i 64 godine, među kojima su i policajci te državni službenici u policijskim upravama, navodi Hina.



Ta je grupa od 2017. do novembra 2019. na području grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Primorsko-goranske i Istarske županije izrađivala hrvatske isprave na temelju krivotvorenih srpskih dokumenata s podacima dvojnih hrvatsko-srpskih državljana s fotografijama trećih osoba, za iznos od najmanje 3.500 eura po dokumentu. Direkcija policije dodala je kako su kupci lažnih dokumenata bili pripadnici srpsko-crnogorskih kriminalnih grupa.



Grupa krivotvoritelja je putem informacijskog sistema MUP-a, pribavljala podatke o pogodnim identitetima hrvatskih državljana na čija bi se imena mogle izraditi hrvatske osobne isprave te su takve podatke osobno dostavljali Seferoviću. On je potom pribavljao krivotvorene srpske putne dokumente s podacima hrvatskih državljana i fotografijama mafijaša koji su se tim identitetima koristili kao svojima. Temeljem krivotvorenih dokumenata, mafijaši su podnosili zahtjeve za izdavanje hrvatskih ličnih karata i pasoša



Uz to, ista grupa krivotvoritelja je izrađivala hrvatske vozačke dozvole na temelju krivotvorenih britanskih vozačkih dozvola po cijeni od najmanje 3.500 eura po dozvoli.



Policija je saopćila da je zločinačko udruženje napraivlo najmanje 137 hrvatskih ličnih dokumenata.



Protiv krajnjih korisnika spornih iskaznica i pasoša ishođenih temeljem krivotvorenih dokumenata ili na prijevaran način, nadležnim državnim tužilaštvima bit će podnesene kaznene prijave po utvrđivanju njihovog pravog identiteta, dok će dokumenti biti oduzeti, odnosno poništeni.



Zbog opsežnosti i složenosti akcije, u kojoj je učestvovalo 150 policajaca, kreiran je i poseban štab, kažu u policiji koja je protiv svih uhapšenih podnijela kaznene prijave Uskoku.



