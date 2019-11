Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je, na sebi svojstven način, naslovnu stranu nedjeljnika NIN na kojem je jedan snajper uperen u njega.

Vučić je rekao da se našao na meti jer ne dozvoljava da ga ucjenjuju.



On je ukazao da je riječ o "mafijaškom glasilu" i da se upravo tu nalazi sve negativno što se može pročitati o fabrikama naoružanja u Srbiji.



"Uvijek ću se boriti za pravo da objavljuju što žele. Samo vi taj snajper uperite u mene. Borit ću se za vaše pravo da to radite. Vi uperite snajper, a ja ću da se trudim da uperim vrh olovke u Srbiji gdje će se graditi nove fabrike", poručio je Vučić.



On se i našalio kazavši da je napravio grešku.



"Izgleda da sam napravio grešku. Snajper je finski, srpska kompanija ga je izlagala na Sajmu naoružanja te 2017. godine, čestitam im na dobrom izboru snajpera", našalio se Vučić na svoj račun za Kurir.



U prvobitnom izdanju nedjljnika NIN koji je danas pušten u prodaju na naslovnoj strani uperena je puška u predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je naišlo na oštru osudu javnosti nakon čega je sporna naslovnica povučena iz štampe, te je u prodaju poslat NIN bez te fotografije uz izvinjenje izdavača.





