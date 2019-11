Slovenski predsjednik Borut Pahor predložio je sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi se smirile napetosti između obavještajne službe i parlamentarnog povjerenstva za nadzor tajnih službi, nakon što je SOVA osumnjičila povjerenstvo za odavanje tajnih informacija u slučaju arbitraže s Hrvatskom.

Pahor je poslao pismo premijeru Marjanu Šarecu u kojem predlaže sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost ustvrdivši da je sastanak tog tijela u njegovu punom sastavu potreban zbog "vrlo zabrinjavajućeg zaoštravanja odnosa" između obavještajne zajednice i spomenutog parlamentarnog povjerenstva, te da je to tema koja se dotiče pitanja "demokratske kontrole nad obavještajnim službama i zaštite nacionalnih interesa", prenosi Hina pisanje slovenske novinske agencije STA.



Po neslužbenim vijestima vodećih medija, SOVA je protiv Mateja Tonina, predsjednika parlamentarnog povjerenstva za nadzor tajnih službi (KNOVS), podnijela državnom odvjetništvu prijedlog kaznene prijave zbog "otkrivanja tajnih informacija", vezujući to na prošlotjednu objavu izvješća o nadzoru nad djelovanjem SOVA-e tijekom arbitraže o graničnom prijeporu s Hrvatskom.



U tom su izvješću nekadašnji ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, nekadašnja pravnica u tom ministarstvu Simona Drenik, te bivši sudac u arbitraži o granici Jernej Sekolec osumnjičeni kao odgovorni za proces arbitražnog postupka, odnosno njegovu propast nakon što je Hrvatska iz tog procesa izašla, navodeći kako je on postupcima slovenske strane kompromitiran.



Tonin je danas u izjavi za više medija kazao da o prijavi ne zna ništa. Naveo je da su vlada i SOVA nasjeli na igru hrvatskih obavještajnih službi i medija, prema kojemu to izvješće dokazuje da su slovenske tajne službe od samog početka bile upregnute u obavještajno pokrivanje slovenskih aktera arbitraže koji su lobirali za ishod koji će biti povoljan za Sloveniju.



Međutim, Tonin sada kaže da u arbitražnom postupku što se tiče Slovenije "nije bilo nikakve zavjere", da su njene sigurnosne službe štitile "projektnu skupinu" za arbitražu u okviru ministarstva vanjskih poslova, a nikako aktere koji su razotkriveni u aferi nakon što su 2015. godine u medijima objavljeni sadržaji dvaju telefonskih razgovora Drenik i arbitra Sekoleca.





