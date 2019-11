Gostujući u emisiji Ćirilica predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na prvo pitanje voditelja o zdravlju, rekao da nije postojala želja da se nešto krije, ali da nije došao u emisiju da priča o tome.

Foto: 24sata.info

- Јa ne umijem to da procjenim, ali ja imam hronične probleme, nije to od juče. Ljudi imaju svoje probleme, naš je posao da brinemo o njima. Moje zdravlje, a dovoljno sam mator, nije ni važno - rekao je on o navodima da je njegovo zdravstveno stanje bilo opasno.

On je ujedno komentarisao da je bilo i onih koji su ga zabrinuto zvali, ostavljalji poruke...

- Šešelj, Јovanović, neki drugi ljudi iz Demokratske stranke... Imate dobrih i loših ljudi i u mojoj stranci, ima ih i u drugim strankama. Nije to do političke pripadnosti - rekao je dodajući da su ga kontaktirali Makron, Dodik, Erdogan, Salvini, Borisov, Merkelova.

Predsjednik Srbije je ujedno rekao da je bio i nemaran, te da nije redovno koristio prepisanu terapiju.

- A što se tiče nekih ljudi, to mi je dodatni motiv da radim više za Srbiju. Јa sam navikao, moj posao je da svakog dana izdržim, rekao je Vučić i dodao - Volim kada me napadaju jer mi to pruža priliku da odgovorim. Samo da ne bude nasilja. Ne smemo da zaboravimo Ranka Panića. Јedan čovjek je stradato za vrijeme Јeremića i Đilasa samo zato što je htio da prošeta.

- Prisustvovao sam predavanju Macujoši Sina u Abu Dabiju, koji je rekao da ćemo imati podjelu svijeta na dva dijela, Kinu i Ameriku, Evropa neće biti mnogo bitna ako ne bude imala vojsku. To i Makron razumije. A na pitanje Sarkiozija, koji je rekao da se zna njegov odnos prema Makronu, kako biti uspješan kada se sa 50 miliona profila iznose neistine o vama, a vi imate samo jedan. Onda se postavlja pitanje kako odgovoriti na kritike, da li kao Milošević, Koštunica ili Tadić. Ali mi odgovara kad mi postave pitanja da bih mogao da odgovorim na bar dio kritika.

Na konstataciju voditelja da se predsjednik pojavljuje na događajima da bi npr. otvorio Beograd na vodi, a da mu tom prilikom postavljaju i pitanja o komentarima sa Tvitera, Vučić je zamolio građane da mu oproste emociju, te da ukoliko se brecne na nekoga ne znači da će ga uvrijediti.

- Ne mogu uvijek da suzbijem emociju, da budem ljubazan u svakom trenutku. Nigdje nisam obrukao Srbiju, svuda sam se ponašao čini mi se vrlo odgovorno i profesionalno. Molim ljude da imaju razumijevanja, nisam više od običnog čovjeka.

- Donio sam da vidite izvještaje i predviđanja MMF-a od napretku u regionu u sljedećih pet godina, i vidite da se planira najveći rast Srbije i Albanije. Srbija je rekorder po investicijama ove godine.

- Golim okom se vidi koliko se danas gradi. Ali za to morate da stvorite uslove. To je došlo iz teških reformi 2014. godine. To nije samo fiskalna konsolidacija - rekao je predsjednik Srbije ističući da se u Srbiji danas gradi 40 odsto više nego ranije.

- Srbija je danas ubjedljivo prva po investicijama. Druge zemlje iz regiona ne mogu da se mjere sa Srbijom - rekao je Vučić napominjući da je ranije bilo zaduživanja po kamatnoj stopi od 7,5 odsto, a da su današnji rezultati Siniše Malog za ponos.

- Rezultate na koje sam izuzetno ponosan niko ne može da izbriše. To ne radim zbog sebe, nego zbog divnih ljudi u Pirotu, Babušnici, Bajinoj Bašti. Za njihovu budućnost, da njihova djeca ostaju ovde.

Vučić je istakao da u predstojeće dvije godine posebno želi da se bavi pitanjem prirodnog priraštaja, te da Srbija u prvih devet mjeseci ove godine bilježi rast broja rođenih u odnosu na prošlu godinu.

( RTRS)