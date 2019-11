Poslanik u Hrvatskom saboru, osuđen za ratne zločine, Branimir Glavaš, izjavio je danas da je za predsjednika Hrvatske podržao kandidaturu Zorana Milanovića jer mu se, kako kaže, sviđa kao političar i nikada ga nije nazvao ratnim zločincem.

Branimir Glavaš / 24sata.info

"Ima gard, stav, ali i ishitrene poteze pa i ograda i naglašavanje da nisam njegovo društvo. Nisam njegovo društvo, stariji sam od njega i stvarao sam Tuđmanovu Hrvatsku, a on nije", naveo je Glavaš i dodao da procjenjuje da je Milanović kandidat po njegovim kriterijumima i mjerilima za predsjednika Hrvatske.



On je za zagrebačku N1 tv. rekao da polaže nade u Milanovića i da je, kako je rekao, duboko uvjeren da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "neće dobro provesti" u razgovoru s bivšem hrvatski premijerom.



Vjeruje i da će Milanović napraviti pomak u rješavanju odnosa Hrvatske i Srbije.



Prema njemu se, kaže, Milanović uvijek korektno izjašnjavao.



"Nikada me nije nazvao ratnim zločincem", rekao je Glavaš.



Komentarišući izjavu premijera Andreja Plenkovića da će razgovarati sa njim o podršci Milanoviću, Glavaš je rekao da je moguće da premijer ima informacije o Milanoviću.



"Vjerovatno nešto premijer Plenković zna u odnosu na mog kandidata Zorana Milanovića i ja ću ga rado saslušati. Nadam se da možda ima nešto da kaže, što je tajna, što ne znamo ni ja ni javnost pa možda misli da ću promijeniti mišljenje", rekao je Glavaš.



Govoreći o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović Glavaš je rekao da joj je najvažniji zadatak bio da riješi problem odnosa sa Srbijom, ali da tu nije napravila neki pomak, a ne sviđa mu se to što ona estradizuje političku scenu za koju je, kako kaže, potrebno puno više ozbiljnosti.





(24sata.info)