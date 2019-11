Juče popodne je zbog pucnjave u Sesvetama policija privela Marija Koradea, sina pokojnog hrvatskog generala Ivana Koradea.

Foto: NN

U Ulici Ljudevita Posavskog, kod Millenium centra koji je prije nekoliko godina gotovo u potpunosti izgorio u požaru, sinoć je došlo do pucnjave, a još nema informacija o žrtvama.



Navodno je prvo došlo do svađe, nakon čega se čulo više pucnjeva, a Korade se dao u bijeg, ali policija ga je uspjela uhapsiti.



Mario Korade je u policijskom pritvoru zbog pucnjave završio za manje od godinu dana otkako je pušten iz zatvora u Glini.



Otimao i iznuđivao



Bio je osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog različitih krivičnih djela, i to na osnovu dvije spojene optužnice. Tu je zatvorsku kaznu dobio za protivpravno oduzimanje slobode (otmicu) i nanošenje teških tjelesnih povreda u jednom slučaju te iznude u drugom.



Prema prvoj optužnici, u januaru 2015. godine protivpravno je lišio slobode braću Roberta i Nenada Bistrovića te njihovog komšiju Zlatka Behinu koji su u blizini njegovog imanja sjekli stabla. Korade ih je navodno i tukao i prijetio pištoljem.



Policija nije pronašla pištolj pa je optužba za ilegalno posjedovanje oružja odbačena. Pretragom kuće tada je pronađena municija, ali je prihvaćena njegova obrana da je streljivo pripadalo pokojnom generalu, odnosno ocu.



Druga optužnica ga je teretila da je od prijatelja iznudio 40.000 kuna.



No to je samo najnovija crtica u bogatoj kriminalnoj prošlosti sina generala Koradea.



Zajedno s ocem se tukao u kafiću



U javnost je prvi put dospio 2007. godine kada su se on i njegov otac potukli na terasi kafića u centru Varaždina, a tuču je navodno izazvao upravo Mario Korade koji se posvađao s konobarima koji su donedavno bili radili u njegovom kafiću Majestic.



Kako je tada pisao Jutarnji list, do opšte tuče je došlo kada je Ivan Korade izvadio pištolj, koji su mu konobari i zaštitari izbacili iz ruke. Ivan Korade u sukobu je zadobio teže povrede glave i čeljusti, a Mariju Koradeu dijagnostifikovale su lakše povrede.



Inače, na sudu se kasnije opet nije pojavljivao.



Tukao nevjenčanu suprugu, prijetio joj ubistvom



Godinu kasnije je uhapšen jer je tukao 21-godišnju nevjenčanu suprugu. Tada 19-godišnji Korade ju je fizički i verbalno maltretirao, a 24. avgusta 2008. telefonski joj je prijetio ubistvom. Rekao joj je da će je ubiti ako se ne vrati kući.



Policija mu je tada pretražila kuću, a kad su ga nakon pretrage dvojica policajaca vodila nazad u automobil, Mario Korade je sočnim psovkama častio predstavnike medija.



Divljao na grobu najmlađe žrtve svog oca



Isti je 2008. godine divljao na grobu 15-godišnjeg Gorana Hudića, najmlađe žrtve ubilačkog pohoda njegovog oca, generala Ivana Koradea.



Korade je cijeli dan u alkoholiziranom stanju divljao po selu Petrovoj Gori, a vrhunac njegovog nekontrolisanog ponašanja je bio kada je razbio bocu na grobu Gorana Hudića. Mario Korade je svoje divljanje završio u kafiću Best, gdje je vrijeđao goste i prijetio im, a neki kažu da je i mahao nožem, ali niko ga zbog toga nije prijavio.



Gosti lokala Best kažu da su bili uplašeni kad je Korade izvadio nož i počeo mahati njime. Osim nožem, u divljačkom se pohodu služio pendrekom. Iako je policija prvo poručila da ga neće prijaviti za divljanje, na kraju je ipak uhapšen s krivičnom prijavom.



Vrijeđao i mahao teleskopskom palicom



Novi nasilnički incident Mario Korade je izazvao 2009. godine.



Korade je sa svoja dva prijatelja, 24-godišnjim Nikolom Pribolšanom i 25-godišnjim Matijom Kosom, izazvao niz incidenata koji su eskalirali u večernjim satima u jednom kafiću u Zlataru. Korade i dvojica njegovih prijatelja pijani su vrijeđali goste, a Korade je mahao teleskopskom palicom koju je izvadio iz džepa. Problemi su nastali kad im je, jer su bili vidno alkoholizirani, konobarica odbila poslužiti piće, a vani su se i potukli s dva gosta.



Fizički napad Koradea ispred kafića dogodio se pred samim policajcima. Mario je navodno preletio preko policajca i udario šakom ili otvorenim dlanom jednog od dvojice mladića na parkingu jer mu je ovaj navodno opsovao majku. Policija je u svom izvještaju napisala da je dolaskom na mjesto događaja vidjela da Korade ispred sebe u visini prsa drži razvučenu teleskopsku metalnu palicu od 60-ak centimetara.



Na lovačkoj fešti udario muškarca u glavu



Mario Korade je iste godine još jednom završio u medijima.



Sin generala Koradea, kako se pisalo, ponovno je izazivao nerede u pijanom stanju. Korade je s prijateljem došao u Društveni dom u Loboru, gdje se održavala fešta povodom fašnika. Oko 23 sata posvađao se s 29-godišnjim muškarcem kojeg je udario šakom u glavu.



Zbog narušavanja javnog reda i mira pozvana je policija koja je vrlo brzo stigla na mjesto događaja, ali Korade je u međuvremenu pobjegao.



General Korade ubio petoro ljudi pa sebe



Podsjetimo, otac Marija Koradea general Ivan Korade je 2008. u krvavom pohodu ubio petoro ljudi nakon čega je počinio samoubistvo.



General Korade je 2008. godine smaknuo 62-godišnju Ciliku Hudić i njenog 15-godišnjeg unuka Gorana, 63-godišnjeg Franju Kosa i 36-godišnjeg bivšeg vojnog policajca Davora Petriša, a nakon jednosedmičnog bježanja, kad ga je opkolila policija, ubio je jednog policajca, a zatim presudio i sebi.





(24sata.info)