Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš dao je u Osijeku potpis za predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića.

Foto: Pixsell

"Ovaj moj potpis nije potpis za SDP nego za predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. On je čovjek kojem nitko ne može osporiti domoljublje, čovjek koji ima svoj stav, dosad je pokazao da ono što radi, to i govori. Kod njega nema licemjerja ili laži. Pa bilo to nekome pravo ili krivo. Ja ga takvog prihvaćam. Smatram da je i fajter i diplomat. Kandidat koji ima u nogama dosta zagrebačkog asfalta. Mangup, političar, diplomat, a i domoljub i zbog toga ima moju potporu", kazao je Glavaš nakon potpisivanja, prenosi RTL.



Takav potez je mnogima iznenađujuć s obzirom da je Glavaš na čelu desnog HDSSB-a koji je prije mjesec dana objavio da je stranka na Glavnom odboru donijela odluku da neće podržati nijednog predsjedničkog kandidata.



Kazao je da je HDSSB dao slobodu svojim članovima kome će dati potporu, a on se odlučio za Milanovića. "Jesmo u koaliciji s HDZ-om, ali na nas nitko nije vršio pritisak da podržimo njihovu kandidatkinju", kazao je Glavaš.



"Kod Milanovića me posebno impresioniralo u dosadašnjem političkom radu je da je čovjek koji se nikada nije miješao u druge stupove vlasti. U Hrvatskoj bi trebala funkcionirati trodioba vlasti, a Milanović se nikada u obnašanju dužnosti nije miješao u zakonodavnu ili sudbenu vlast", rekao je Glavaš, prenosi Tportal.hr.



Glavaš smatra da Milanoviću njegova podrška neće niti puno koristiti niti štetiti, a još je jednom naglasio da to ne znači približavanje SDP-u.



(24sata.info)