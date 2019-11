Nakon verifikacije konačnih rezultata prijevremenih parlamentarnih izbora od 6. oktobra, Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova (LDK) će za tri do četiri dana finalizovati sporazum o vladajućoj koaliciji, rečeno je nakon današnjeg sastanka lidera Pokreta Samoopredeljenja Albina Kurtija i lidera Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafe.

Albin Kurti / 24sata.info

Kurti, koji je najverovatnije budući premijer Kosova, nakon sastanka s Mustafom izjavio je da su se dogovorili da se sat vremena nakon verifikacije rezultata, što bi trebalo da se desi naredne nedelje, odmah sastanu kako bi završili dogovor.



"Usaglasili smo se da ćemo se dogovoriti odmah nakon verifikacije rezultata. Predsednik Mustafa je na moj poziv odgovorio pozitivino, da se jedan sat nakon verifikacije rezultata od Centralne izborne komisije, mi sastanemo kako bi za 72 sata ili za manje od 100 sati, završili sporazum o vladajućoj koaliciji nove Vlade u sedmoj legislaturi", kazao je Kurti.



On je rekao da će u međuvremenu radne grupe partija, koje su se i danas sastale, nastaviti na radu harmonizacije programa koji do sada ima 26 strana teksta, čime je pokazana nova kultura vođenja Vlade.



"Složili smo se o novom tempu, zajedno ćemo preći s adagio e adante na allegro", kazao je Kurti.



Lider LDK-a Isa Mustafa je kazao da je sa Kurtijem, pozitivno ocenjena harmonizacija zajedničkog vladinog programa.



"Mnoga pitanja su harmonizovana, politike ekonomskog razvoja, oblasti obrazovanja, zdravstva, pravne države, socijalnih politika, formiranja organigrama buduće vlade s aspekta broja ministarstava i dogovorili smo da čim budu verifikovani rezultati, odmah izađemo s ekipama i dogovorimo se o vladajućoj koaliciji i formiranju zajedničke vlade između naša dva politička subjekta", kazao je Mustafa.



On je naglasio da danas nije bilo razgovora o podjeli pozicija, te da će se o tome dogovoriti nakon konačnih rezultata, ali da premijersko mjesto pripada partiji koja bude prva. Mustafa je kazao da će se sigurno razgovarati i sa Srpskom listom i da će od tog razgovora zavisiti rješenje.



“Što se tiče i Srpske liste i eventualnih drugih mogućih partnera u Vladi, ostaje da ako se Samoopredeljenje verifikuje kao prva partija, mandatar Samoopredeljenja preuzme inicijativu i pozove i ostale i LDK za sporazum o vladavini", rekao je Mustafa.



Pobjedničke partije Samoopredeljenje i LDK, koje su u prošlom sazivu Skupštine Kosova bile u opoziciji, pregovore o vladajućoj koaliciji počele su odmah nakon izbora, ali se proces verifikacije rezultata odužio zbog brojnih žalbi i odluke Izbornog panela za žalbe i predstavke da se ponovo prebroje glasovi sa više od polovine glasačkih mjesta.





(AA)