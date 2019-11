Prema nalazu Stručnog tima Ravnateljstva policije u slučaju ozljeđivanja u Gorskom kotaru, do propucavanja migranta je došlo kad je policijski službenik ispalio pojedinačne hitce radi traženja pomoći, stoji u večeras objavljenom priopćenju MUP-a.

Foto: Screenshot

Kako stoji u priopćenju, zbog utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do ozljeđivanje nepoznate muške osobe – najvjerojatnije nezakonitog migranta, prilikom obavljanja operativne zadaće usmjerene na sprječavanje nezakonitih migracija i suzbijanja prekograničnog kriminaliteta, u subotu, 16. studenog 2019. godine, u Gorskom kotaru (područje Tuhobića), glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputio je na područje Policijske uprave primorsko-goranske Stručni tim Ravnateljstva policije.



Vikao je: "Stoj, policija"



"Stručni tim je utvrdio da se policijski službenik koji je radio na suzbijanju nezakonitih migracija, 16. studenog 2019. godine, oko 16,50 sati, na planini Tuhobić, odvojen od ostatka skupine policijskih službenika, zatekao okružen grupom od oko dvadesetak nepoznatih osoba za koje je posumnjao da radi o nezakonitim migrantima, što se kasnije i potvrdilo. Navedena se skupina kretala u njegovom smjeru te im je policijski službenik na hrvatskom i engleskom jeziku izdao naredbu 'STOJ, POLICIJA', a koju je ponovio više puta", tvrdi policija.







"Noga mu je upala u stijene"



"Unatoč višestruko izrečenim naredbama, osobe se nisu zaustavile već su se oglušile na izdane naredbe i nastavile kretati prema policijskom službeniku, a zbog čega je on, s ciljem traženja pomoći ostalih kolega koji su se nalazili izvan njegovog vidokruga, iz službenog vatrenog oružja, ispalio pojedinačne hitce u zrak, nakon čega se skupina osoba razbježala.



Neposredno nakon ispaljenih hitaca u zrak policijskom je službeniku, zbog mokrog i klizavog tla, noga upala među stijene pa je pao na tlo, a istovremeno, prije nego je uspio zakočiti službeno oružje, dolazi do slučajnog ispaljenja jednog streljiva. Policijski službenik je prilikom pada lakše ozlijeđen", tvrde iz MUP-a.



Prema Izvješću Stručnog tima, stoji u priopćenju policije, do ozljeđivanja osobe nije došlo zbog uporabe vatrenog oružja kao sredstva prisile, već uslijed spleta nesretnih okolnosti, nakon što je policijski službenik, sukladno članku 93. stavku 3. alineji 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19), ispalio pojedinačne hitce radi traženja pomoći, što se ne smatra uporabom vatrenog oružja kao sredstva prisile.



"S obzirom da su u tijeku izvidi koji se provode u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom, sadržaj priopćenja sažet je na okolnosti događaja koje se u ovom trenutku mogu javno objaviti, a bez prejudiciranja ishoda izvida", zaključuje se u priopćenju.



Migrant je izvan životne opasnosti



Prema zadnjim informacijama iz KBC-a Rijeka, ozlijeđeni muškarac više nije životno ugrožen. Preostale osobe iz grupe, njih 17, izrazile su namjeru za podnošenjem zahtjeva za međunarodnom zaštitom, što im je i omogućeno, kažu iz MUP-a.



(Index)