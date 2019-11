Doktorat srbijanskog ministra financija Siniše Malog bit će poništen jer je utvrđeno da postoje elementi "akademske nečestitosti", odlučio je u četvrtak Odbor za profesionalnu etiku Sveučilišta u Beogradu, čime je službeno potvrđeno da je Mali plagirao svoju doktorsku disertaciju.

Siniša Mali / 24sata.info

Rektorica beogradskog sveučilišta Ivanka Popović potvrdila je za RTS da je Odbor za profesionalnu etiku dao nalog da se postupi po odgovarajućem pravilniku, "gdje se zapravo može reći da je došlo do plagiranja, odnosno do preuzimanja tuđe intelektualne svojine bez odgovarajućeg navođenja". Odluka je donesena nakon višemjesečnih optužbi akademske zajednice.



"Odbor za profesionalnu etiku je utvrdio da postoje elementi akademske nečestitosti u izradi doktorske disertacije kandidata Siniše Malog i shodno tome je donio odluku da se poništi odluka Nastavno-znanstvenog vijeća Fakulteta organizacijskih nauka (FON)", izjavila je za RTS Popović.



Ona je naglasila da je odluka Odbora konačna, što istodobno postaje stajalište Sveučilišta. "Doktorska disertacija Siniše Malog bit će poništena", konstatirao je RTS.



Rektorica je poručila da je "znanje vrijednost koju moramo štititi", te da je "akademska čestitost vezana za poštivanje autorskih prava drugih".



"U ovom slučaju je došlo do nepoštivanja autorskih prava drugih i temeljem toga Odbor za profesionalnu etiku donio svoju odluku", naglasila je rektorica Popović.



Na pitanje znači li to da je rad proglašen plagijatom, odgovorila je: "Tako je", objasnivši da će dalji proceduralni koraci dovesti do toga da doktorska disertacija srbijanskog ministra financija bude poništena.



Ona je rekla da je Siniša Mali 2011. obranio svoju doktorsku tezu, ali da mu diploma doktora nauka "ne može biti uručena poslije ove odluke Odbora za profesionalnu etiku".



Akademska zajednica, veći dio oporbe i studentska udruga #1 od 5 milijuna mjesecima unazad inzistirali su da se tijela FON-a i Sveučilišta očituju o tvrdnjama i dokazima da je Siniša Mali u doktorskoj disertaciji plagirao dijelove tog rada prekomjerno i bez navođenja koristeći citate drugih autora.



Skupina studenata je nedavno blokirala Rektorat Sveučilišta, a poslije višednevne blokade taj je pritisak ishodio da resorna tijela Sveučilišta donesu odluku koja je danas priopćena, prenosi Hina.



Siniša Mali je prošlog tjedna, komentirajući pritiske javnosti zbog sumnji u plagijat, rekao kako mu dođe da zbog toga pokida svoj doktorat i - napiše novi. Ta njegova poruka na društvenim mrežama potaknula je broje komentare, a jedan od njih je bio je poruka kako je Mali najavio da će "prepisati i novi doktorat".



Srbijanski ministar financija u srijedu je pred zastupnicima Skupštine Srbije, zajedno s premijerkom Anom Brnabić, obrazlagao državni proračun za 2020. godinu, za koji je ocijenio da je razvojni, te da mu je cilj "povećanje životnog standarda građana – plaća, mirovina, minimalne cijene rada, i ubrzani gospodarski razvoj".



Srbijanski ministar je, komentirajući odluku Sveučilišta, rekao da mu je "danas tema proračun".



"Ja znam koliko znam, znam da to nisam napravio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga - to ne mogu ni komentirati. U narednih nekoliko dana obratit ću se na tu temu", rekao je Mali agenciji Tanjug.



(FENA)