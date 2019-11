Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je snimak na kojem se vidi kako navodno ruski agent predaje kesu srpskom oficiru predstavlja "provokaciju" uoči važnih susreta na vrhu.

Marija Zaharova / 24sata.info

"To je korištenje nekih tehnologija sa nekim ciljevima. Sada treba da se održe kontakti na visokom nivou, a već smo navikli da se nedjelju ili mjesec dana uoči takvih kontakata pojavljuju neki zanimljivi materijali, koji se predstavljaju kao senzacije", rekla je Zaharova na redovnoj konferenciji za novinare u Moskvi, odgovarajući na pitanje novinara.



Na konstataciju agencije Beta da je BIA već potvrdila da je na videu Georgij Kleban koji je ranije bio pomoćnik vojnog atašea, a da je srpska vlada saopštila da je situacija ozbiljna, Zaharova je uz smijeh pitala da li je potvrđen identitet drugog čovjeka koji se vidi na snimku.



"Zašto nisu potvrdili", upitala je Zaharova, dodajući da treba da budu potvrđenje sve činjenice, o kojem je vremenu riječ i ko je na videu, te da će tek tada komentarisati.



Zaharova je rekla da ne razumije saopštenje srpske vlade da je situacija "veoma ozbiljna".



"O čemu je riječ? Možete da mi objasnite šta znači da je situacija ozbiljna", kazala je Zaharova.



Ona nije odgovorila na pitanje kako sve to može da utiče na odnose Srbije i Rusije.



"Vi želite političke izjave? Ja nemam informaciju i to nije moj zadatak. Moj zadatak je da komentarišem činjenice", rekla je Zaharova.



Dodala je da "nema namjeru" da se bavi komentarima stvari koje "očigledno imaju provokativnu prirodu".



"Ovo je nekakva provokacija i tim video snimkom treba da se bave oni koji su dužni", rekla je ona.





(BETA)