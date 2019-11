Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas špekulacije da su novinarska pitanja bila razlog pogoršanju njegovog zdravlja.

Foto: Tanjug

"Novinari nemaju veze s mojim zdravstvenim stanjem, ja sam hronično bolestan, plus aktuni problemi. To je moja stvar i niko nema veze s tim", rekao je Vučić na pres konferenciji.



Predsjednik je ponovio stav da, inače, ne bježi od novinarskih pitanja i da nikada nije bježao, već da je, naprotiv, uvijek bio spreman i biće spreman da odgovori na sva pitanja novinara, jer mu pružaju priliku da ukaže na laži kojima se služe pojedini mediji ili politički protivnici i da pokaže građanima šta je istina.



"Za razliku od svih drugih političara u zemlji, nikada nisam bježao od pitanja. Ta pitanja mi pružaju uvijek veliku priliku da na najboljli mogući način raskrinkam neistine pojedinih medija i laži političkih protivnika", rekao je Vučić povodom reči predsjednika NUNS-a Željko Bodrožić da bi bilo dobro da dođe da odgovara na pitanja Vremena, Nina, Danasa....



Vučić je istakao da za njega ne postoji bolja prilika, nego da u trenutku kada neko izađe sa neistinama koje svaki dan ponavljaju, dobije prostor da direktno pokaže koliko nemaju ozbiljnu argumentaciju.



"Nikada nisam bežao, nikada nisam sklanjao teme pod tepih, nisam se skrivao, i zato sam uvek pobeđivao. Bilo bi preterano da kažem da sam rasturao političke protivnike, ali rastavljajuci na sastavne delove njihove laži, pokazivao sam da sam spreman, da sam bio spreman, i da cu uvek biti spreman. I pobediću ih uvek", rekao je Vučić. Vučić izjavio je da su četiri pregovaračka poglavlja u pregovorima Srbije sa EU spremna, a da od EU zavisi kakva će politička odluka biti donijeta i da li će i koliko poglavlja biti otvoreno do kraja godine.



"Da li će biti otvaranja novih poglavlja ili ne, nemam pojma, to zavisi od njih (EU). Kako oni budu odlučili, tako će da bude", rekao je Vučić na konferenciji za novinare upitan šta očekuje od plana Emanuela Makrona za reformu politike proširenja EU i da li će biti otvaranja novih poglavlja.



Vučić je naveo da Srbija već neko vrijeme ima pripremljena četiri pregovaračka poglavlja.



"Da li će neko da donese političku odluku da se otvori jedno, dva, tri poglavlja... Nit se sekiram", rekao je Vučić.



On je naveo da bi dodao još nešto, ali da neće "da se Jadranka (ministarka evropskih integracija) ne naljuti".



"Nek oni rade svoj posao, mi ćemo svoj", rekao je Vučić.



On je rekao da građane Srbije zanima kako napreduje ekonomija jer od toga zavisi njihov život.



(24sata.info)