Na graničom prelazu Bajakovo, ka Srbiji, Hrvatska ima podrume u kojem policija premlaćuje migrante, tvrdi se u najnovijem izvještaju mreže nevladinih udruženja.

Foto: 24sata.info

Riječ je o izvještaju BVMN (Border Violence Monitoring Network), koji se bavi pravima migranata i izbjeglica, prenosi Tanjug.



U izvještaju za oktobar 2019. ova mreža je prozvala hrvatske vlasti za kršenje ljudskih prava migranata i sprovođenje ilegalne politike sistemskog nasilja nad njima.



Navodi se da su u pripremi ovog izvještaja aktivisti BVMN, između ostalog, obavili 30 razgovora sa migrantima i zabilježili njihova iskustva.



U tom periodu je, navode, zabilježen "visok broj izuzetno brutalnih naguravanja i incidenata policijskog nasilja", a kao posebno užasavajuću priču navode postojanje podruma na graničnom prelazu Bajakovo u kojem hrvatska policija, tvrde udruženja, premlaćuje migrante.



- U tom su podrumu maloljetnike, od kojih su neki stari smao 12 godina, službenici hrvatske granične policije tukli šakama i palicama. Јedno svjedočenje prostoriju opisuje kao veliku dva sa četiri metra, do koje se dolazi stepenicama koje vode ispod prostorija na graničnom prelazu", piše u izvještaju BVMN.



U tu malu prostoriju bez prozora ponekad se, kažu, ubacuje i grupa migranata. Tokom boravka u podrumu na Bajakovu migranti nemaju pravo na odlazak u toalet, ni pristup vodi ili hrani, a uskraćeno im je pravo na traženje azila.



Јedan Avganistanac (16) je opisao da su ga u tom podrumu držali više od sat vremena, gdje su ga tukli šakama i pendrecima. Na jednom maloljetniku je, navodi se, hrvatska policija koristila i elektrošoker i bacala ga o zid podruma, stoji u izvještaju, prenosi portal Indeks.



- Slučajevi zabilježeni u oktobru otkrivaju da je podrumska prostorija diskretna lokacija na kojoj policajci mogu da zlostavljaju tranzitne grupe migranata i u kojoj su policajci zaštićeni od pogleda vozača koji prelaze granicu - navodi se u izvještaju.



Podsjećaju i da su mediji izvještavali o "garaži za mučenje" u Korenici, u koju policija dovodi uhvaćene migrante. Navodi se da hrvatska policija sve više koristi skidanje migranata kao još jedan način zlostavljanja.



Dolazak zime i hladnijeg vremena čini takvu policijsku taktiku naročito opasnom jer može dovesti do hipotermije, kao i povreda ruku i nogu, posebno kada, kako se navodi, policija tjera migrante da bosi hodaju kroz hladne potoke, što je takođe zabilježeno kao česta praksa.



Mreža udruženja ističe da u hrvatskom zakonodavstvu postoji mogućnost da policija primjenjuje mjeru skidanja osumnjičenog, ali samo u slučajevima potrage za skrivenim oružjem.



U zabilježenim slučajevima, međutim, navodi se da su mitranti bili i do 24 sata u nadležnosti hrvatske policije, koja im je skidanje naredila tek kad ih je dovela na zelenu granicu.



Navodi se i da takvo postupanje hrvatske policije u martu zabilježila organizacija Amnesti Internešnel, kao i da se skidanje od,eće migranata po naređenju hrvatske policije pojačava s dolaskom zime.



Zabilježena su i dva slučaja u kojima su hrvatski policajci migrante seksualno zlostavljali i ponižavali.



Navode se i dokazi za opštepoznatu praksu razbijanja mobilnih telefona migranata, a hrvatski zakoni se direktno krše i kada se migrantima onemogući traženje prava na azil.



U izvještaju i primjer iz policijske stanice u Glini u kojoj je uhvaćeni migrant zatražio azil, na što su mu službenici rekli da mu ne mogu pomoći. Slična situacija se navodno dogodila i u Ogulinu.



Navode se i primjeri kršenja ljudskih prava migranata na čitavoj balkanskoj ruti, od Grčke do Slovenije, pa se, kako kažu, srpska policija optužuje da je namjerno izazvala požar u migrantskom kampu u blizini Šida.



Ipak, piše Indeks, najviše prostora je posvećeno Hrvatskoj koja je na spoljnoj granici Evropske unije i preko koje mnogi migranti žele da uđu u EU.



Naglašava se da je uprkos nasilnom i nezakonitom ponašanju hrvatske policija, Hrvatska dobila zeleno sv,etlo za ulazak u šengensku zonu i pohvale odlazećeg preds,ednika Evropske komisije Žan Klod Јunkera.



Navodi se i da je u oktobru hrvatska policija u ilegalnim naguravanjima protjerala najmanje 464, a najviše 607 migranata, zavisno od izvora, piše Indeks.



Većina migranata je, kažu protjerano u BiH, ali ima i primjera protjerivanja iz Hrvatske u Srbiju.





(24sata.info)