Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da Vlada kontinuirano ulaže napore u razvoj grada Vukovara i jako puno radi na pitanju nestalih, poručivši kako državne institucije neće stati dok se to pitanje ne riješi.

"Dok se to pitanje ne riješi državne institucije neće stati", istaknuo je Plenković uoči početka komemoracije povodom 28. obljetnice sloma obrane Vukovara.



Na pitanje novinara hoće li Hrvatska blokirati ulazak Srbije u EU dok se ne riješi pitanje nestalih, Plenković je odgovorio da Hrvatska to pitanje rješava već dugi niz godina, a za to je potrebna politička volja.



"Mislim da treba doći do političke volje da se podaci koji postoje u Beogradu dostave Hrvatskoj, da konačno znamo sudbinu svih naših ljudi", rekao je.



Što se tiče puta Srbije prema EU, naglasio je kako je on vrlo striktan, pun uvjeta, pod novom metodologijom i trajati će jako dugo. "A ovo su takozvana temeljna pitanja, koja se trebaju rješavati u okviru poglavlja koja se odnose na temeljna prava".



Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović samo je kratko poručila: "Poštovanje svima, poštovanje žrtvi Vukovara".



Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je kako je Vukovar simbol hrvatske slobode i borbe za neovisnost dok je vukovarska tragedija velika trauma na hrvatskom nacionalnom biću, a poručio je i kako će Srbija morati otvoriti arhive i pokazati što se događalo.



"Svake se godine ovdje okuplja velik broj ljudi i osjeća tu ranu Vukovara, ali i veliki ponos i zahvalnost ovom gradu i ljudima koji su ga branili, jer su svojim herojstvom i požrtvovnošću doveli do toga da Hrvatska pobijedi u Domovinskom ratu i da se otvori put slobodi i neovisnosti", rekao je Jandroković novinarima na obilježavanju obljetnice vukovarske tragedije.



Upitan smatra li, kao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac relativizira tko je bio žrtva, a tko agresor, Jandroković je odgovorio kako je "sve jasno".



"Hrvatska je bila žrtva velikosrpske agresije i da nije bilo Miloševićeve politike ratovi se ne bi događali i ne bi bilo velikosrpske agresije na Hrvatsku, ali je bilo", kazao je Jandroković i poručio kako je to povijesna činjenica od koje nitko ne može pobjeći što god činio.



Odgovarajući na novinarsko pitanje bi li trebalo blokirati Srbiju na putu prema EU, kako predlaže predsjednica RH, da bi se došlo do podataka o nestalima u Domovinskom ratu, Jandroković je rekao kako će Srbija morati otvoriti arhive i pokazati što se događalo.



Ocijenio je i kako politika koju Srbija vodi nije dobra i ne koristi pomirenju na ovim prostorima, prenosi Hina.



