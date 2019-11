Kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti izjavio je da u ovom trenutku nije potrebno ubrzanje pregovora Beograda i Prištine.

On je u intervjuu za crnogorsku Pobjedu rekao da bi umjesto toga prioritet trebalo bi da bude razgovor o tome šta se u pregovorima do sada postiglo i šta predstoji.



Kurti je također odbacio ideju o razmeni teritorija, jer kako tvrdi, iza nje stoji ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podijeli Kosovo, a poslije toga, kroz razgraničenje sa Hrvatima da, kako kaže, podijeli Bosnu i Hercegovinu. To sve, kaže on, ide na ruku Rusije.



On je upozorio da se novi sukob između Kosova i Srbije ne bi mogao lokalizovati, tim prije što, kako je rekao, "naspram Srbije Albanci djeluju kao nacija, a ne kao krhka država Kosovo".



Kurti je ponovio navode da je Vučić politički nasljednik Slobodana Miloševića, baš kao što je Milošević bio politički nasljednik Aleksandra Rankovića, odnosno da Vučić, kako kaže suštinski pripada istoj liniji "srpske ekspanzionističke politike".





