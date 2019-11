Izjava kandidata za predsjednika Hrvatske Miroslava Škore kojom otvoreno veliča ustaški pozdrav "Za dom spremni" jedan je u mnoštvu dokaza da se današnja Hrvatska gradi na temeljima i principima genocidne Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, ocijenio je danas predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta.

Miodrag Linta / 24sata.info

On je istakao da je Škoro otvoreni ustaša i jedan od predvodnika ustaških snaga u Hrvatskoj.



"Škoro otvoreno veliča ustaški pozdrav `Za dom spremni` i iskreno i ponosno kaže da se pod navedenim pozdravom borio njegov pradjeda u NDH, ali i njegov vjenčani kum za današnju Hrvatsku 1991. godine", naveo je Linta u pisanoj izjavi.



On je podsjetio da je "Tuđmanova Hrvatska", kao i NDH, nastala kao rezultat planskog zločina i etničkog čišćenja srpskog naroda iz hrvatskih gradova i sa krajiškog područja.



Prema njegovim riječima, borba za stvaranje etnički čiste "velike Hrvatske" vođena je pod lažnom i licemjernom optužbom odbrane od takozvane velikosrpske agresije.



"Takođe, Škoro najdublje vrijeđa stotine hiljada žrtava Jasenovca jer, kao i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, traži da se prekopa najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svjetskom ratu", ukazao je Linta.



On ističe da je Hrvatska jedina država na svijetu u kojoj se otvoreno rehabilituje ustaštvo odnosno hrvatska verzija nacifašizma.



"Vlada, predsjednica i druge hrvatske institucije tolerišu ili podstiču upotrebu ustaških simbola, negiraju počinjeni genocid nad Srbima u NDH, promovišu tezu o Jasenovcu kao radnom logoru, veličaju i slave protjerivanje Srba i hrvatske zločince, umanjuju ili negiraju srpske žrtve, ponavljaju ustašku tezu o takozvanoj velikosrpskoj agresiji i takozvanom velikosrpskom hegemonizmu", naveo je Linta.



On je pozvao Ministarstva spoljnih poslova Srbije da izradi sveobuhvatni izvještaj o rehabilitaciji ustaštva sa brojnim primjerima mržnje i nasilja nad Srbima u Hrvatskoj i da ga pošalje na sve međunarodne adrese.



"Apsolutno je jasno i očigledno da današnja proustaška Hrvatska sve više postaje faktor nestabilnosti i prijetnja miru", zaključio je Linta.



Kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro poručio je u predsjedničkoj kampanji da će prekopati Jasenovac i da se ne plaši govoriti o ustaškom pozdravu "Za dom spremni" pod kojim se, kako je istakao, borio njegov pradjed.





(24sata.info)