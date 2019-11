Nakon petogodišnje potrage lociran je i uhićen na području Srbije hrvatski državljanin s Europske liste najtraženijih bjegunaca, trideset osmogodišnji Bojan Dragičević, koji je u dva navrata opljačkao banku u Šibeniku, a bjegunac je iz zatvora, navodi se na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Bojan Dragičević / 24sata.info

Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje MUP-a Republike Hrvatske (FAST tim Hrvatska) u suradnji s FAST jedinicom Republike Srbije i Policijskom upravom Novi Sad, uspio je locirati jednog među najtraženijim hrvatskim bjeguncima, hrvatskog državljanina Bojan Dragičević (1981.) koji je u četvrtak uhićen na području Novog Sada.



B.D. je 2005. u manje od mjesec dana, sa supočiniteljima, dvaput počinio razbojništvo u istoj poslovnici banke u Šibeniku, usred dana, sa plastičnim pištoljem. Oba puta je pobjegao i uspješno se skrivao do 2012. godine, kada je nakon sedam godina bijega uhićen u Bosni i Hercegovini i izručen u Hrvatsku, navode u MUP-u.



Zbog počinjenja kaznenog djela razbojništva osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 2 mjeseca zatvora te je upućen u Kaznionicu Lepoglava. Nakon godinu i pol dana uspio je pobjeći iz najstrože čuvanog Odjela Kaznionice, ali je istoga dana u popodnevnim satima pronađen i vraćen u kaznionicu.



U travnju 2014. godine premješten je iz Kaznionice Lepoglava u Zatvor u Puli na izdržavanje preostale kazne zatvora iz kojeg je nakon samo 4 mjeseca pobjegao, preskočivši zid i od tada je bio u bijegu.



Ovaj bjegunac se nalazio se European most wanted listi od 2016., odnosno od samog početka lansiranja liste, na kojoj su objavljeni najtraženiji bjegunci Europe, s obzirom da se radilo o izrazito opasnom i nasilnom bjeguncu.



Od 2014. aktivno se tragalo za njim te je ostvarena kontinuirana operativna policijska suradnja sa FAST jedinicom Srbije i Jedinicom za ciljane potrage MUP-a RS (BiH) te FAST jedinicama Slovenije, Austrije, Kraljevine Švedske, Nizozemske i US Marshals Service, a s ciljem lociranja i njegovog uhićenja.



Usmjerenom razmjenom informacija i intenzivnim mjerama traganja B.D. lociran je na području Republike Srbije, gdje je i uhićen, navode iz MUP-a RH.



(FENA)