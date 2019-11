Direktor Telekoma Slovenije Matjaž Merkan u četvrtak je odstupio sa svoje dužnosti, a riječ je o već drugoj promjeni na čelnoj poziciji nacionalnog teleoperatera u većinskom državnom vlasništvu.

Matjaž Merkan / 24sata.info

Na navode većine medija kako je vjerojatni odlazak Merkana povezan s time jer je odbio istragu protiv svog prethodnika na mjestu predsjednika uprave Rudolfa Skobeta, tvrtka u trećinskom vlasništvu države navela je u priopćenju na Ljubljanskoj burzi da je Merkan ostavku dao isključivo iz osobnih razloga i da će ga privremeno zamjenjivati dosadašnji potpredsjednik uprave Tomaž Seljak.



Mediji navode da je Merkan navodno odbio provesti istragu koja bi istražila krivnju prethodnog poslovodstva za poslovni debakl nakon što je arbitražni sud u Švicarskoj Telekomu Slovenije odredio plaćanje 23 milijuna eura u njegovu sporu s grčkom kompanijom Antenna oko vlasništva u zajednički pokrenutom, a financijski neisplativom projektu televizijskog kanala "Planet TV", te da je to pravi razlog ostavke kojom je želio zaštititi "sebe i svoje prijatelje".



Riječ je o drugoj ne do kraja pojašnjenoj smjeni u velikim poduzećima s većim vlasničkim udjelom države u vrlo kratkom vremenu, nakon što je prošlog mjeseca neočekivano odstupio dugogodišnji direktor Petrola, velike energetske kompanije, s godišnjim prihodom od 5,5 milijarde eura najveće slovenske tvrtke, prenosi Hina.



Iako je direktor Tomaž Berločnik pristao na sporazumni raskid ugovora i otpremninu jer je to preporučio nadzorni odbor, pokazalo se da se radilo o "iznuđenoj" ostavci, što je kasnije i sam potvrdio.



O pravim razlozima možda će se govoriti na najavljenoj skupštini dioničara idućeg mjeseca, nakon što je transparentno pojašnjenje koje bi ga uvjerilo tražio i predsjednik vlade Marjan Šarec, nakon što je zanijekao da je sudjelovao u Berločnikovoj smjeni, ali ne isključivši da je ona ipak došla iz politike, možda njegovih partnera u koalicijskoj vladi.



Zanimljivo je da su i Merkan i Skobe prije nego što su smijenjeni primili nagradu za najbolje slovenske menadžere, pa mnogima i njihovi slučajevi govore o uplitanju države u poslovanje i kadroviranje u velikim poduzećima.





(FENA)