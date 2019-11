Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je da najnovija inicijativa za povezivanje svih ekonomija zapadnog Balkana, poznatija kao "Mali Šengen", nije stvaranje nove Јugoslavije, "Balkanije" ili alternativa EU, nego je treba posmatrati isključivo kroz ekonomsku prizmu.

Foto: 24sata.info

On je ocijenio da ovu inicijativu od početka prati previše politizacije, a premalo pragmatičnog i racionalnog pristupa, te istakao da ona za ekonomije zapadnog Balkana predstavlja situaciju u kojoj svi dobijaju.

Ljajić je u autorskom tekstu za "Politiku" istakao da ovu inicijativu treba posmatrati "isključivo kroz ekonomsku prizmu, a politički benefit se ogleda prije svega u stabilizaciji zapadnog Balkana i stvaranju klime u kojoj će se politički problemi i otvorena pitanja iz prošlosti lakše rješavati".

- Mi u regionu smo probali sve, od mržnje i nacionalizma do ratova, jedino još nismo probali da budemo normalni i pragmatični - naveo je Ljajić, upozorivši da će šverceri i špekulanti naći način da otvore privrede regiona u slučaju da to ne urade države.

On je istakao da "ovo nikako nije stvaranje nekog novog saveza, nove Јugoslavije, nove Balkanije, već sublimiranje i oživljavanje svih regionalnih inicijativa koje su do sada postojale, počev od CEFTA, preko Savjeta za regionalnu saradnju, do Berlinskog procesa, a koje su u osnovi imale slobodan protok ljudi, robe, ideja, kapitala".

Ljajić je dodao da region kao cjelina ekonomski zaostaje za razvijenim zemljama i da je to ključni razlog koji ukazuje na nužnost pokretanja ove inicijative.

On je naglasio da "Mali Šengen" nije politički savez, ni alternativa EU, koja je cilj svakoj zemlji regiona, ali se njihove privrede čine konkurentnim za nastup na globalnom tržištu.

Ljajić je dodao da se zemlje zapadnog Balkana nalaze u fazi druge industrijske revolucije, koju karakteriše poluautomatska proizvodnja, dok je savremeni svijet u četvrtoj fazi, koja je zasnovana na primjeni visokih tehnologija.

( RTRS)