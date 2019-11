Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da Francuska želi da kosovsko pitanje bude riješeno, kao i da napadi na regionalnu inicijativu olakšavanja protoka ljudi, robe i kapitala, poznatu i kao "mali Schengen", govore o tome koliko je ta inicijativa dobra i vrijedna pažnje.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Francuska želi rješavanje kosovskog čvora i želi da Evropa i sama Francuska imaju ključnu ulogu u tome", rekao je Vučić novinarima poslije govora na Generalnoj konferenciji UNESCO-a.



Izjavio je da je Srbija zadovoljna posredovanjem EU u dijalogu Beograda i Prištine i dodao da Srbija nikada nije okrivljavala Evropu za "balkanske neuspjehe".



Vučić je prenio da je tokom razgovora s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom uputio "molbe i pitanja".



"Vjerujem da, ako ništa, bar znamo kakav je raspored i kada možemo da očekujemo određene informacije i pomjeranja u EU. Kada kažem pomjeranje, to ne znači promjenu stavova već ustanovljavanje te nove metodologije o kojoj Macron govori", rekao je Vučić.



Dodao je da je saradnja Srbije s Francuskom dobra, a da trgovinska razmjena raste.





Kosovo ne može da postane članica UNESCO-a



Kazao je i da nema bojazni da bi Kosovo moglo narušiti međunarodno pravo jer samo međunarodno priznate države mogu biti članice UNESCO-a.



"Uvjeren sam da Kosovo ne može da postane članica UNESCO i da će Srbija i u ovoj značajnoj organizaciji UN u eri multilateralizma uspjeti da sačuva i odbrani svoje interese", rekao je Vučić.



Naveo je da je njegov današnji govor na konferenciji bila "još jedna prilika za zaštitu teritorijalnog integriteta" Srbije i za skretanje pažnje na ugroženost Pećke patrijaršije, manastira Gračanice i Visokih Dečana, crve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu i drugih srpskih kulturnih spomenika na Kosovu.



"Primjer Kosova i Metohije je primjer kako je UNESCO važan u zaštiti kulturnog naslijeđa, posebno u najkritičnijim trenucima. Stavljanjem na listu svjetske kulturne baštine su četiri manastira i crkve zaštićeni, ali stotine drugih lokacija je ugroženo. Srpsko naslijeđe na Kosovu i Metohiji je od nemjerljive važnosti, ne samo za nacionalni identitet Srbije nego i kao deo evropskog i svjetskog naslijeđa kome treba dodatna zaštita", naveo je Vučić u obraćanju generalnoj konferenciji.





"Ekstremistima u Albaniji i Srbiji" se ne dopada ništa što spaja ljude



Vučić je izjavio i da napadi na regionalnu inicijativu olakšavanja protoka ljudi, robe i kapitala, poznatu i kao "mali Schengen", govore o tome koliko je ta inicijativa dobra i vrijedna pažnje.



On je odbacio navode da se tom inicijativom zapravo stvara "Velika Albanija".



"Kako je to stvaranje Velike Albanije? Otvaranjem još jedne ili dvije trake za kamione? Putovanjem samo s ličnom kartom? (...) Ekstremistima u Albaniji i Srbiji se ne dopada ništa što spaja ljude, ništa što donosi mir i stabilnost, ništa što donosi razvoj", rekao je Vučić novinarima.



Po njegovim riječima, takve navode može da iznese "samo neko neobrazovan ili neozbiljan".



Vučić je naveo da se "ne može razgovarati i ne mogu postizati rezultati s ljudima koji nemaju viziju".





O odnosima s Hrvatskom: Za tango je potrebno dvoje



Izjavo je i da se trudi da ne odgovora na izjave iz Hrvatske o postavljanju spomen-ploče komandantu Novosadskog korpusa nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Mladenu Bratiću, koji je komandovao napadom na Vukovar, ali da ne može da prešuti.



"Postavljena je spomen ploča u okviru kasarne čovjeku koji nije osuđen ni za jedno djelo, a vi imate desetine spomenika (političaru i ideologu ustaške Nezavisne Države Hrvatske) Mili Budaku koji je tražio da se trećina Srba ubije, trećina protjera, a trećina pokrsti", kazao je Vučić.



On istakao da ne želi da njegova "lična istina" utiče na međudržavne odnose i ponovo iznio navode o stradanju njegove porodice u prethodnim ratovima.



Vučić je ocijenio da nema razloga da bude sukoba između Hrvata i Srba, da se trudi da "odbrani mogućnost" razvoja dobrih odnosa sa Hrvatskom, ali da je "za tango potrebno dvoje".





Velike izmjene u obrazovanju uzrok napretka ekonomije



Vučić je rekao i da su "velike izmjene koje smo uveli kroz dualno obrazovanje", jedan od uzroka napretka ekonomije Srbije.



Naveo je da su upravo te izmjene, pogotovo one koje su uvedene od 1. septembra, dovele velike njemačke kompanije u Srbiju.



"Naše ulaganje u obrazovanje u budućnosti mora da bude mnogo veće, ali to ne znači samo da se svaki put priča o povećanju plata, a one su za više od 30 posto veće nego do 2014. godine u našem obrazovanju. Ne mislim da je to dovoljno ali ne mislim ni da to treba da bude jedina tema. Moramo unaprijeđivati i naš nastavni kadar, da se prilagođavamo zbivanjima u svijetu i da pokazujemo da je znanje ono u čemu Srbija može da ima komparativnu prednost u odnosu na druge", rekao je Vučić.





(BETA)