Neće biti američkih sankcija zbog kupovanja ruskog oružja, a Srbija je otvorena i za sisteme naoružanja koji dolaze iz zapadnih zemalja i Kine, izjavio je potpredsjednik Vlade i šef srspke diplomatije Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je rekao da je američkom direktoru za kontrolu naoružanja Tomasu Zarzeckom prenio opredjeljenje Srbije da bude otvorena i da, osim ruskog, razmatra kupovinu oružja iz drugih zemalja.



"Nemamo šta da krijemo. Naš cilj je da sačuvano zemlju i sigurno ne nameravamo da ulazimo u konfrontacije sa SAD. Srbija do sada nije kupila i ne namerava da kupi sisteme naoružanja koji bi bili predmet američkih sankcija", rekao je Dačić za TV Prva.



On je ponovio da je Srbija vojno neutralna zemlja, a to ne znači da se u odbrani oslanja samo na Rusiju, vec je otvorena i za druge sisteme naoružanja.



Dačić je rekao da Eropska unija radi na svojim reformama i treba vidjeti kako će se to odraziti na prošerenje, kao i da je pitanje kako će se Srbija i region u tim promjenama snaći.



"Nisu tu samo samo reforme Unije, već i Brexit, pa odnosi Brisela sa SAD, Kinom i Rusijom - a sve se to posredno prebija preko naših leđa. Mislim da ne treba da se usmerimo na to kada ćemo ući u Evropsku uniju, već da se usmerimo na to da zaštitimo naše nadrzavne i nacionalne interese", rekao je Dačić.



Ministar spoljnih poslova je rekao da je "mali Šengen" jedan od načina da se sami organizuju do ulaska u EU i olakšaju život i rad građanima i privrednicima.



"Srbija je već navikla na to da joj neko nešto obeća, posebno kada je reč o EU, pa da posle to ne bude ispunjeno. Do sada je trebalo da živimo u EU, samo slušajući naše političare koji su nam godinama govorilida ulazimo u Uniju za godinu, pet, deset ili 20", rekao je Dačić.



On je rekao da smatra da Srbija treba da "brani Makrona da sada kada su svi skočili na njega" zbog priča o reformama Unije i novim uslovima za proširenje.





(24sata.info)