Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od sutra u trodnevnoj radnoj posjeti Parizu.

On će se sastati sa francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom, a kako je najavljeno iz Vučićevog kabineta, on će u Parizu boraviti do 13. novembra.

Tokom prvog dana posjete Vučić će prisustvovati večeri koju predsjednik Francuske priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija, a drugog dana će se sastati sa Macronom i prisustvovati otvaranju Drugog pariskog foruma o miru.

Programom je planirano da Vučić učestvuje u razgovoru o 75 godina Organizacije Ujedinjenih nacija, kao i na panelu "Mišljenja mladih o multilateralizmu" tokom 40. zasedanja Generalne konferencije UNESC-a.

Učesnicima 40. zasjedanja Generalne konferencije UNESCO-a Vučić će se obratiti posljednjeg dana posjete, kada će imati susret sa generalnom direktoricom UNESCO-a.

Vučić je jutros u Ohridu ocijenio da njegov predstojeći susret sa Makronom možda nikada nije bio važniji, da tokom tog susreta očekuje da dobije podršku za projekat "mali Šengen", ali i da čuje o novoj metodologiji koju predlaže francuski predsjednik u pogledu proširenja EU.

- Njegove ideje ne bih potcjenjivao i nipodaštavao kao što drugi rade. Želim da razgovaramo i o ovoj inicijativi. Tražiću od njega i moliću za podršku, jer ako to budemo imali stvorićemo potpuno nove uslove i to bi nam bio jedan od izvora ubrzanog rasta u narednim godinama. Ako dobijemo tu vrstu podrške, neće biti lako da se sve ovo sruši. Možda nam nikad nisu bili važniji razgovori s Macronom - rekao je Vučić.

On je istakao da je zahvalan Amerikancima za podršku ovom projektu, i da se nada da će dobiti i podršku Macrona, jer bez toga će, kaže, biti teško dobiti podršku Evrope.

Jednako je važno, naglasio je on, da od francuskog predsjednika čuje više o novoj metodologiji, odnosno idejama u pogledu Evropske unije i politike proširenja i podsetio da je sa francuskim predsjednikom otvoreno razgovarao i u Beogradu, tokom Makronove posjete, čitavih sedam sati.

-On ima izuzetnu energiju i ako bi dio onoga o čemu je govorio bilo moguće ostvariti, mislim da bi to bile dobre vijesti za Srbiju.

Želim da čujem od njega tet-a-tet šta misli i onda možemo da pravimo neke planove za budućnost - rekao je Vučić.

On je podsjetio je da je Makron održao emotivan govor u Beogradu tokom posjete poručivši da želi da pruži Srbima podršku i pomoć.

